Які ресурси є в Україні
В Україні розташовані понад 20 тисяч родовищ і проявів 105 видів корисних копалин. На сьогодні експлуатується 3 500 із них, пише 24 Канал з посиланням на президента "Спілки геологів України" Павла Загороднюка.
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Україна володіє значними покладами нафти, газу, вугілля, торфу, горючих сланців та урану. Також у країні розвідані родовища залізних, марганцевих, хромових і нікелевих руд.
На українській території є поклади:
кольорових металів (титан, магній, алюміній, мідь, цинк, свинець);
благородних металів (золото, срібло);
рідкісних металів та елементів (берилій, літій, цирконій, гафній, тантал, ніобій, кобальт, олово, вольфрам, молібден, ванадій, ітрій, лантаноїди, германій, скандій).
Скільки коштують природні ресурси України
За оцінками канадської компанії SecDev, загальна вартість мінеральних ресурсів України становить 26 трильйонів доларів. Ця цифра включає значні запаси газу, нафти та вугілля, зокрема унікальні антрацити Донбасу.
Важливо! Майже половина цієї вартості – 12 трильйонів доларів – припадає на тимчасово окуповані території.
За даними Forbes Ukraine, загальна вартість українських корисних копалин оцінюється в 14,8 трильйона доларів, причому 70% цієї суми зосереджено лише у трьох областях: Донецькій, Дніпропетровській та Луганській.
Найбільшу частку у вартості ресурсів складають енергетичні корисні копалини, залізні та марганцеві руди, а також стратегічно важливі рідкісні метали.