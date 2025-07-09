Які ресурси є в Україні

В Україні розташовані понад 20 тисяч родовищ і проявів 105 видів корисних копалин. На сьогодні експлуатується 3 500 із них, пише 24 Канал з посиланням на президента "Спілки геологів України" Павла Загороднюка.

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Україна володіє значними покладами нафти, газу, вугілля, торфу, горючих сланців та урану. Також у країні розвідані родовища залізних, марганцевих, хромових і нікелевих руд.

На українській території є поклади:

кольорових металів (титан, магній, алюміній, мідь, цинк, свинець);

благородних металів (золото, срібло);

рідкісних металів та елементів (берилій, літій, цирконій, гафній, тантал, ніобій, кобальт, олово, вольфрам, молібден, ванадій, ітрій, лантаноїди, германій, скандій).