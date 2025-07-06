Какие редкоземельные металлы есть в Украине

Украинская земля содержит 21 из 34 критических элементов, определенных Европейским союзом. В то же время в Украине добываются 117 из 120 видов сырья, используемых в мировой промышленности, пишет 24 канал со ссылкой на Money.pl.

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Чем важен литий

Литий нередко называют "белым золотом" – он крайне важен в развитии автомобильной промышленности, особенно в контексте электромобилей. Однако его применение гораздо шире: этот металл используется для производства аккумуляторов для мобильных телефонов, ноутбуков, планшетов и даже пылесосов.

Интересно! Ожидается, что мировой объем добычи лития в 2025 году достигнет 1,5 миллиона тонн, а к 2030 году удвоится. В июле 2025 года тонна этого метатала стоит 8-10 тысяч долларов.

Где в Украине самые большие залежи лития

На территории Украины расположены четыре известных месторождения лития: Полоховское, Шевченковское, Добрая и Крутая Балка. По оценкам ученых Национальной академии наук Украины, в 2022 году общий объем сырья в этих месторождениях составлял около 500 тысяч тонн.

Важно! Месторождение Крутая Балка находится в Запорожской области – на оккупированной Россией территории. Другие расположены на подконтрольных Украине территориях, хотя Шевченковское находится непосредственно в зоне боевых действий.

Сейчас ни одно из этих месторождений не разрабатывается. Литий в Украине залегает на глубине до 300 метров, что делает его добычу потенциально сложнее и затратнее по сравнению, например, с южноамериканскими странами, где распространен открытый способ добычи.