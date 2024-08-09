Какую валюту выгодно покупать в Украине

Чаще всего украинцы предпочитают американский доллар и евро. На сегодня внимание рынков приковано к следующим решениям центральных банков в США и Европе. Напомним, что эти денежные единицы входят в перечень самых стабильных в мире. В то же время украинский экономист Олег Гетман эксклюзивно рассказал 24 Каналу о перспективах гривны до конца года и вариантах для сохранения сбережений.

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Олег Гетман Экономист До конца года предусмотрена определенная девальвация. В государственном бюджете заложен курс на конец года на уровне 42 гривны за доллар, а среднегодовом расчете – 40,5 гривны за доллар. Поэтому можно ожидать, что в конце года курс будет колебаться на уровне 41,5 – 42 гривны за доллар. То есть гривна немного ослабнет, совсем незначительно.

По словам экономиста, если думать о том, какие валюты покупать, то это безусловно доллары и евро в определенном соотношении. Для примера, 50 на 50. В то же время Гетман подметил, что в Украине существуют более интересные инструменты для хранения и приумножения своих сбережений. Например, речь идет о военных облигациях, ОВГЗ и даже депозиты в гривне. Напомним, что в июле украинцы существенно увеличили свои инвестиции в государственные облигации, пополнив бюджет на миллиарды гривен.