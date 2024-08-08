Какую валюту покупать, чтобы была стабильная
Прежде всего нужно понять, что стабильная валюта – это валюта, которая сохраняет свою покупательную способность. Кроме того, стабильная валюта имеет доверие к ней, а также имеет широкую сферу использования. Кроме того, стабильные валюты не обязательно являются самыми мощными или самыми дорогими в мире.
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Интересно, что такие популярные среди украинцев американский доллар и евро хотя и есть в рейтинге, однако не входят в первую тройку.
Сейчас десятка самых стабильных валют в мире выглядит так:
- Швейцарский франк
- Японская иена
- Норвежская крона
- Шведская крона
- Евро
- Сингапурский доллар
- Доллар США
- Австралийский доллар
- Фунт стерлингов
- Канадский доллар
В то же время следует помнить, что существует много факторов, которые влияют на динамику любой валюты. Поэтому невозможно выбрать только одну валюту, которая превосходила бы все остальные с большим преимуществом по всем показателям. Обычно эксперты советуют хранить свои сбережения в нескольких разных валютах.