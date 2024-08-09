НБУ представил модифицированные банкноты гривны

В Нацбанке заявили, что национальная валюта вместе с другими государственными символами – это атрибут, который определяет независимое государство. Кроме того, добавляют, что деньги – это не только платежное средство, но и государственные символы, которые жители Украины держат в руках ежедневно.

Актуально Как должна выглядеть купюра в 50 долларов новейшего образца: иллюстративные фото

Накануне Дня Независимости Украины центральный банк добавил на все банкноты гривны лозунг "Слава Украине! Героям Слава". Это нововведение также прокомментировал глава НБУ.

Андрей Пышный Председатель Национального банка Поэтому, отдавая должное несокрушимости нашего народа, запечатлевая этот переломный момент в рождении украинской нации, который мы сегодня проживаем, мы добавляем на все банкноты наш лозунг, который звучит по всему миру.

НБУ также обнародовал график введения в обращение банкнот с новым дизайном:

с 08 августа 2024 года – номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года – номиналом 50 гривен;

в последующие годы – номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Важно! Гражданам Украины не нужно будет специально обменивать банкноты старого образца!

Модифицированные банкноты украинской гривны – это законное платежное средство на уровне с другими купюрами, которые уже есть в обращении. Новые банкноты обязаны будут принимать на всей территории Украины физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений. Это касается абсолютно всех видов платежей и зачисления на счета. НБУ планирует постепенно заменять модифицированными банкнотами купюры гривны образцов 2014 – 2019 годов, которые имеют признаки износа.