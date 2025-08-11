Как отмечается, общее богатство 22 самых богатых людей континента выросло до 105 миллиардов долларов, тогда как годом ранее оно составляло 82,4 миллиарда долларов при 20 миллиардерах в списке, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также Состояние Дженны Ортеги: сколько и на чем зарабатывает звезда "Венздей

Заработать невероятные состояния в регионе, где политическая нестабильность, валютные кризисы и сложная ситуация на потребительских рынках является обычным явлением, крайне непросто.

В мае 2024 года Зимбабве отказалась от национальной валюты в пользу нового зимбабвийского доллара (ZiG), обеспеченного золотом, чтобы сдержать гиперинфляцию.

Сколько денег у Алико Данготе?

Алико Данготе возглавляет список самых богатых африканцев уже 14-й год подряд. Данготе основал и возглавляет компанию Dangote Cement, крупнейшего производителя цемента на континенте.

Алико Данготе / фото Getty Images

Его состояние за год выросло на 13,9 миллиарда долларов и достигло 23,9 миллиарда. Основным фактором роста стало открытие в 2024 году его нефтеперерабатывающего завода.

Интересно! Завод начал перерабатывать небольшие объемы нефти в начале прошлого года и, как ожидается, выйдет на полную мощность в августе 2025 года.

Строительство предприятия позволило Нигерии, одному из крупнейших производителей нефти в Африке, начать экспорт некоторых нефтепродуктов.

Какое состояние у Иоганна Руперта?

Южноафриканский бизнесмен и владелец компаний в сегменте предметов роскоши Иоганн Руперт занимает второе место среди самых богатых людей континента с состоянием в 14 миллиардов долларов, и удерживает эту позицию с 2022 года.

За год его капитал вырос на 39% – это второй по величине прирост среди всех африканских миллиардеров.

Иоганн Руперт / фото Getty Images

Он является главой швейцарской компании Compagnie Financiere Richemont, известной такими брендами, как Cartier и Montblanc. Richemont была создана в 1998 году в результате выделения активов Rembrandt Group Limited, основанной его отцом Антоном в 1940-х годах.

Какое состояние у Ники Оппенгеймера?

Третье место в рейтинге занимает Ники Оппенгеймер - наследник алмазной империи De Beers с состоянием 10,4 миллиарда долларов. В 2012 году он продал свои 40% акций компании горнодобывающему гиганту Anglo American за 5,1 миллиарда долларов наличными.

Ники Оппенгеймер / фото Getty Images

Оппенгеймер стал представителем третьего поколения семьи, которая руководила De Beers, и в 2001 году перевел компанию в частную собственность.

Интересно! В течение 85 лет, вплоть до 2012 года, семья Оппенгеймер играла ключевую роль в мировой торговле алмазами.

В 2014 году Оппенгеймер основал в Йоханнесбурге авиакомпанию Fireblade Aviation, специализирующуюся на чартерных перевозках. Ему также принадлежит не менее 720 квадратных миль охраняемых земель в Южной Африке, Ботсване, Зимбабве и Мозамбике.