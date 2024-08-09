Яку валюту вигідно купувати в Україні

Найчастіше українці надають перевагу американському долару та євро. На сьогодні увага ринків прикута до наступних рішень центральних банків у США та Європі. Нагадаємо, що ці грошові одиниці входять до переліку найстабільніших у світі. Водночас український економіст Олег Гетман ексклюзивно розповів 24 Каналу про перспективи гривні до кінця року та варіанти для збереження заощаджень.

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Олег Гетман Економіст До кінця року передбачена певна девальвація. В державному бюджеті закладений курс на кінець року на рівні 42 гривні за долара, а середньорічному розрахунку – 40,5 гривні за долар. Тож можна очікувати, що наприкінці року курс буде коливатися на рівні 41,5 – 42 гривні за долар. Тобто гривня трохи ослабне, зовсім незначно.

За словами економіста, якщо думати про те, які валюти купувати, то це безумовно долари та євро у певному співвідношенні. Для прикладу, 50 на 50. Водночас Гетман підмітив, що в Україні існують знано цікавіші інструменти для зберігання та примноження своїх заощаджень. Для прикладу, йдеться про військові облігації, ОВДП та навіть гривневі депозити. Нагадаємо, що у липні українці суттєво збільшили свої інвестиції в державні облігації, поповнивши бюджет на мільярди гривень.