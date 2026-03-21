Финансы / Финансовые новости / До 12 лет тюрьмы за "фантики": что делать, если получили поддельные деньги
21 марта, 06:00
Ирина Гайдук
Основные тезисы
  • Фальшивые деньги могут попасть в оборот на рынках, в киосках, при покупке "с рук" или обмена валюты в неофициальных местах.
  • При обнаружении поддельной купюры важно сохранять спокойствие, не пытаться ею расплатиться, обратиться в банк или полицию и предоставить им купюру для экспертизы.

Наткнуться на фальшивую купюру может каждый, ведь мошенники с каждым годом все больше совершенствуют свои методы подделки денег. В таком случае важно не паниковать и не пытаться как можно быстрее избавиться от денег.

Где чаще всего можно получить фальшивку?

Подделки денег активно распространяют там, где контроль минимальный, а поток наличности большой, рассказывает 24 Канал.

Чаще всего мошенники сбывают поддельные деньги в таких местах:

  • Рынки, базары, ярмарки – из-за большого потока наличности и поспешности продавцов купюры не всегда проверяют;

  • Киоски и МАФы – из-за отсутствия специальных устройств проверка банкнот формальная;

  • Покупка "с рук" – объявления в интернете, продажа техники, одежды, автомобилей из рук в руки;

  • Неофициальный обмен валюты – обмен у частных лиц или "валютчиков" вне банков;

  • Ночные заведения, кафе и клубы – свет приглушенный, а персонал часто меняется, поэтому контроль денег может быть поверхностным.

Как определить фальшивку?

Фальшивки часто отличаются по цвету, также на них отсутствуют водяные знаки, рельефная печать и защитная лента, пишет "Минфин".

Что проверить подлинность банкноты, необходимо сделать несколько простых шагов:

  • Посмотреть на купюру против света. Настоящая покажет многоцветный портрет, который повторяет изображение на лицевой стороне.

  • Проверить рельеф. Надписи и отдельные знаки на настоящих деньгах ощутимы на ощупь.

  • Обратить внимание на скрытое изображение номинала в верхнем углу купюры.

  • Проверить сквозной элемент – рисунок, который с обеих сторон должен состоять в единое целое без смещений.

  • Обратить внимание на оптически-переменную краску. Например, на купюре 500 гривен 2015 года напечатана книжка, меняющая цвет при разных углах обзора.

  • Найти защитную полимерную ленту темно-серого цвета с микротекстами и надписями номинала.

Если какого-либо из этих элементов нет, это может быть признаком того, что вы получили поддельную купюру.

Важно! По статистике НБУ, чаще всего подделывают банкноты гривны старого образца. Например, в 2024 году из обращения изъяли больше всего банкноты двух номиналов – 500 гривен (78% от общего количества изъятых подделок) и 200 гривен (18%).

Что делать с поддельными деньгами?

Самое важное правило при получении поддельной гривны – не пытаться ею расплатиться. Попытка избавиться от фальшивки может расцениваться как уголовное преступление, за которое грозит реальный срок.

Поэтому нужно действовать шаг за шагом:

  1. Сохранять спокойствие. Если заметили подделку в магазине, требуйте ее заменить. Если продавец настаивает, что деньги настоящие, но вы видите другое, тогда вызывайте полицию.

  2. Не уничтожать купюру. Фальшивка является вещественным доказательством. Поэтому ее нужно положить в отдельный конверт, чтобы сохранить отпечатки пальцев злоумышленника.

  3. Обратиться в банк или полицию. Работники банка изымут подозрительную банкноту на экспертизу в НБУ. Если она окажется фальшивой, ее передадут правоохранителям.

  4. Вспомнить детали для полиции. Необходимо рассказать, где и когда получили поддельные деньги. Это поможет следствию найти мошенника.

В Украине использование или сбыт фальшивок наказывается штрафами, ограничением или лишением свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Даже если она попала в руки человека случайно, передача банкноты дальше будет считаться преступлением.

Заметьте! Если человек сдает фальшивые деньги банк, ее стоимость не возмещается.

Какие новые банкноты вводит НБУ?

  • НБУ готовится продолжить обновление наличного обращения – в 2026 году планируют выпустить модернизированную банкноту номиналом 100 гривен. Она станет частью серии измененных купюр с обновленным дизайном.

  • Еще в августе 2024 года регулятор начал постепенное введение модифицированных банкнот. Их ключевое отличие – известный лозунг "Слава Украине! Героям слава!" на купюрах. Сначала в обращение запустили обновленные 50, 500 и 1000 гривен, а впоследствии к ним добавили и банкноты номиналом 20 гривен.

  • В этом году процесс продолжился. С 25 февраля в рамках планового выпуска появились обновленные 200 гривен с той же надписью.