Что важно знать о выводе из обращения этих банкнот?

Эти банкноты официально вышли из обращения со 2 марта, сообщил в эфире телемарафона директор Департамента денежного обращения НБУ Олег Прохода.

То есть именно с этого дня указанные банкноты использовать для расчетов больше нельзя.

Олег Прохода Директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины После 2 марта вам не будут давать эти банкноты как остальные – они будут изыматься.

Вместо этих банкнот будут монеты соответствующих номиналов. Заметим, что эти копейки находились в обращении и раньше. То есть, бумажные деньги и монеты сосуществовали параллельно, теперь ситуация изменилась, указывает НБУ.

Эти банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при расчетах наличными, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций,

– сообщает НБУ.

Какие нюансы есть при обмене этих банкнот?