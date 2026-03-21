Де найчастіше можна отримати фальшивку?

Підробки грошей найактивніше розповсюджують там, де контроль мінімальний, а потік готівки великий, розповідає 24 Канал.

Найчастіше шахраї збувають підроблені гроші у таких місцях:

Ринки, базари, ярмарки – через великий потік готівки та поспішність продавців купюри не завжди перевіряють;

Кіоски та МАФи – через відсутність спеціальних пристроїв перевірка банкнот формальна;

Купівля «з рук» – оголошення в інтернеті, продаж техніки, одягу, автомобілів з рук в руки;

Неофіційний обмін валюти – обмін у приватних осіб чи "валютників" поза банками;

Нічні заклади, кафе та клуби – світло приглушене, а персонал часто змінюється, тому контроль грошей може бути поверховим.

Як визначити фальшивку?

Фальшивки часто відрізняються за кольором, також на них відсутні водяні знаки, рельєфний друк та захисна стрічка, пише "Мінфін".

Що перевірити справжність банкноти, необхідно зробити кілька простих кроків:

Подивитися на купюру проти світла. Справжня покаже багатобарвний портрет, який повторює зображення на лицьовій стороні.

Перевірити рельєф. Написи та окремі знаки на справжніх грошах відчутні на дотик.

Звернути увагу на приховане зображення номіналу у верхньому кутку купюри.

Перевірити наскрізний елемент – малюнок, який з обох сторін має складатися в єдине ціле без зміщень.

Звернути увагу на оптично-змінну фарбу. Наприклад, на купюрі 500 гривень 2015 року надрукована книжка, що змінює колір при різних кутках огляду.

Знайти захисну полімерну стрічку темно-сірого кольору з мікротекстами та написами номіналу.

Якщо будь-якого з цих елементів немає, це може бути ознакою того, що ви отримали підроблену купюру.

Важливо! За статистикою НБУ, найчастіше підробляють банкноти гривні старого зразка. Наприклад, у 2024 році з обігу вилучили найбільше банкноти двох номіналів – 500 гривень (78% від загальної кількості вилучених підробок) та 200 гривень (18%).

Що робити із підробленими грошима?

Найважливіше правило при отриманні підробленої гривні – не намагатися нею розплатитися. Спроба позбутися фальшивки може розцінюватися як кримінальний злочин, за який загрожує реальний термін.

Тому потрібно діяти крок за кроком:

Зберігати спокій. Якщо помітили підробку в магазині, вимагайте її замінити. Якщо продавець наполягає, що гроші справжні, але ви бачите інше, тоді викликайте поліцію. Не знищувати купюру. Фальшивка є речовим доказом. Тому її потрібно покласти в окремий конверт, щоб зберегти відбитки пальців зловмисника. Звернутися до банку або поліції. Працівники банку вилучать підозрілу банкноту на експертизу в НБУ. Якщо вона виявиться фальшивою, її передадуть правоохоронцям. Згадати деталі для поліції. Необхідно розповісти, де та коли отримали підроблені гроші. Це допоможе слідству знайти шахрая.

В Україні використання або збут фальшивок карається штрафами, обмеженням або позбавленням волі від 3 до 12 років з конфіскацією майна. Навіть якщо вона потрапила у руки людини випадково, передача банкноти далі буде вважатися злочином.

Зауважте! Якщо людина здає фальшиві гроші банк, її вартість не відшкодовується.

