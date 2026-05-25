Какой курс валюты в банках?
- По состоянию на утро 25 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,93 гривны (+1 копейка), а продажа по 44,43 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 51,05 гривны (-2 копейки), а продажа – по 51,70 гривны (+3 копейки).
Смотрите также 100 долларов с портретом Трампа – может ли президент США появиться на деньгах
Что со стоимостью валюты на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,11 гривны (без изменений), а продажа – по 44,13 гривны (-2 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,48 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,64 гривны (-1 копейка).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,69 гривны (+12 копеек), а продают – по 44,14 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 51,28 гривны (без изменений), а продают – по 51,82 гривны (+6 копеек).
Как изменится доллар в конце весны?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала детали рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, доллар в последнюю неделю мая вряд ли удивит украинцев резким изменением курса, ведь тот будет колебаться в пределах 43,8 – 44,5 гривны.
Такое относительное спокойствие на валютном рынке можно объяснить сдержанной динамикой цен на топливо в течение месяца и соответствующим уменьшением инфляционных ожиданий среди граждан.
Кроме того, учетная ставка НБУ поддерживает интерес к гривневым депозитам как инструменте защиты сбережений, а интервенции регулятора – балансируют спрос и предложение на межбанке.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google