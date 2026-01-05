Как изменилась ситуация с долларом из-за действий Трампа, в отношении Мадуро?
Нужно понимать, что действия США привели к росту геополитических рисков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как известно сейчас, индекс спотового доллара Bloomberg вырос на 0,3%. Это самый высокий уровень с 22 декабря.
Вместе с этим:
- доходность бенчмарк-облигаций США упала на 1 базисный пункт;
- евро снизился – на 0,3%;
- песо – на 0,7%.
Трейдеры тяготеют к доллару, поскольку бушуют вопросы относительно того, что дальше ждет Венесуэлу после того, как США захватили Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует "управлять" южноамериканской страной,
– отмечает издание.
На доллар на этой неделе повлияют и другие факторы, в том числе, публикация ряда отчетов в США. В частности, речь идет об информации, про инфляцию и количество рабочих мест.
Интересно! Аналитик Oversea-Chinese Banking в Сингапуре Кристофер Вонг говорит, что нынешние тенденции указывают на быстрое закрытие ситуации в Венесуэле. То есть, ожидать долговременный военный конфликт не стоит.
Индекс спотового доллара Bloomberg сейчас – 1 207,32 пункта, сообщает издание.
Какой индекс спотового доллара Bloomberg / Инфографика Bloomberg
Заметим, что индекс спотового доллара Bloomberg показывает стоимость доллара, относительно 10 основных валют. Этот показатель также демонстрирует силу американской валюты на рынке.
Что известно о захвате американцами Мадуро?
Силы США захватили президента Венесуэлы и его жену 3 января 2026 года. Эту операцию провело в Каракасе элитное подразделение "Дельта".
Впоследствии президента Венесуэлы доставили в США. Уже на американской территории венесуэльского лидера обвинили в ряде преступлений, в частности, наркоторговле.
Многие уже назвали такие действия США кульминацией давления на режим, царивший в Венесуэле. Ожидается, что вскоре Мадуро предстанет перед судом.