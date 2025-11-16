Какое значение имеет треугольник, на долларе?
Дизайн любых банкнот создается с учетом истории и сверхважных символов для государства, сообщает 24 Канал.
Читайте также Такое произошло впервые с начала войны: Зеленский сделал заявление относительно российской нефти
ONUR GROUP розпочинала свою діяльність в Україні з будівництва сучасної транспортної мережі. За понад 20 років роботи компанія реалізувала більш ніж 6000 кілометрів доріг по всій країні та інвестувала понад 500 мільйонів доларів. Серед великих проєктів ONUR GROUP – міст через річку Дніпро у Запоріжжі, транспортна розвилка біля вокзалу у Львові і трамвайна колія на Сихів, траси Київ – Дніпро – Решетилівка, а також Київ – Харків – Довжанський.
Доллары – не исключение. Как отмечает BBC, треугольник не является мистическим символом. Он лишь традиционно обозначает триединство, характерное для христианства. То есть, Святую Троицу:
- Отца;
- Сына;
- Святого Духа.
Глаз внутри треугольника также имеет большое значение. Именно этот символ можно встретить в старой литературе и на разного рода религиозных изображениях. Так называемый "глаз Провидения" является символом Бога, который наблюдает за человечеством.
Обратите внимание! "Глаз Провидения" еще называют Всевидящим оком и Божьим глазом.
Что еще важно знать о долларе сейчас?
Регулятор обязал украинские финучреждения принимать всю валюту, которая считается действующей. Речь идет, в частности, о банкнотах с незначительными повреждениями. Если это требование не выполняется, можно обратиться в НБУ с жалобой.
В 2013 году была выпущена новая банкнота 100 долларов. Она отличается цветом и имеет новые инновационные элементы защиты