Когда появился первый банк в Украине и как сложилась его судьба

История банковской системы Украины началась не десять, и даже не тридцать лет назад, а еще с ХІХ века. Именно тогда на украинских землях появился первый частный банк, который дал толчок к появлению других финансовых учреждений.

Каким был первый банк?

Первым был Киевский частный коммерческий банк, который начал свою работу в Киеве 20 октября 1868, пишет Национальная библиотека имени И.В. Вернадского.

Его появление стало результатом масштабных экономических реформ в Российской империи конца 1850-х – начала 1860-х годов. Банк сразу стал важным финансовым центром.

Появление Киевского частного коммерческого банка дало толчок к развитию всей банковской системы. Во второй половине XIX века в Украине активно открывались новые финансовые учреждения.

Из 39 акционерных банков Российской империи 10 работали именно на украинских территориях. Среди них:

Харьковский торговый банк;

Одесский коммерческий банк;

Николаевский коммерческий банк;

Екатеринославский банк и другие.

Параллельно развивались городские общественные банки, которые финансировали локальный бизнес. Например, киевские учреждения поддерживали сахарную и мукомольную промышленность, а харьковские и екатеринославские – угольную и металлургическую отрасли.

Заметьте! К концу XIX века в Украине действовало уже более 30 городских банков, которые контролировались городскими думами.

Что произошло с первым банком?

Во время Украинской революции в 1917 году банковская система получила шанс стать независимой.

22 декабря 1917 года Центральная Рада приняла решение превратить киевскую контору Госбанка России в Украинский государственный банк. Его первым руководителем стал Михаил Кривецкий, пишет НБУ.

Однако эти процессы прервали война и политические потрясения. После того как большевики в 1918 году захватили Киев, они фактически уничтожили украинскую банковскую систему:

открывали банковские сейфы;

изымали средства;

конфисковывали золото;

и переводили активы в российские финансовые учреждения.

Частные банки, включая Киевский частный коммерческий банк, прекратили существование.

Последние попытки сохранить украинский Государственный банк завершились эвакуацией его учреждений за пределы страны в 1920 году.

Судьба и место пребывания документации и архива Госбанка неизвестна. Все вывезено немцами в августе 1944 года

– рассказали в НБУ.

Важно! Лишь спустя десятилетия Украина снова получила шанс на собственную финансовую систему. После провозглашения государственного суверенитета в 1990 году был создан Национальный банк Украины. В 1991 году приняли закон "О банках и банковской деятельности", который заложил основу современной двухуровневой банковской системы с центральным банком и коммерческими учреждениями.

