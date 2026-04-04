Каким был первый банк?
Первым был Киевский частный коммерческий банк, который начал свою работу в Киеве 20 октября 1868, пишет Национальная библиотека имени И.В. Вернадского.
Его появление стало результатом масштабных экономических реформ в Российской империи конца 1850-х – начала 1860-х годов. Банк сразу стал важным финансовым центром.
Появление Киевского частного коммерческого банка дало толчок к развитию всей банковской системы. Во второй половине XIX века в Украине активно открывались новые финансовые учреждения.
Из 39 акционерных банков Российской империи 10 работали именно на украинских территориях. Среди них:
Харьковский торговый банк;
Одесский коммерческий банк;
Николаевский коммерческий банк;
Екатеринославский банк и другие.
Параллельно развивались городские общественные банки, которые финансировали локальный бизнес. Например, киевские учреждения поддерживали сахарную и мукомольную промышленность, а харьковские и екатеринославские – угольную и металлургическую отрасли.
Заметьте! К концу XIX века в Украине действовало уже более 30 городских банков, которые контролировались городскими думами.
Что произошло с первым банком?
Во время Украинской революции в 1917 году банковская система получила шанс стать независимой.
22 декабря 1917 года Центральная Рада приняла решение превратить киевскую контору Госбанка России в Украинский государственный банк. Его первым руководителем стал Михаил Кривецкий, пишет НБУ.
Однако эти процессы прервали война и политические потрясения. После того как большевики в 1918 году захватили Киев, они фактически уничтожили украинскую банковскую систему:
открывали банковские сейфы;
изымали средства;
конфисковывали золото;
и переводили активы в российские финансовые учреждения.
Частные банки, включая Киевский частный коммерческий банк, прекратили существование.
Последние попытки сохранить украинский Государственный банк завершились эвакуацией его учреждений за пределы страны в 1920 году.
Судьба и место пребывания документации и архива Госбанка неизвестна. Все вывезено немцами в августе 1944 года
– рассказали в НБУ.
Важно! Лишь спустя десятилетия Украина снова получила шанс на собственную финансовую систему. После провозглашения государственного суверенитета в 1990 году был создан Национальный банк Украины. В 1991 году приняли закон "О банках и банковской деятельности", который заложил основу современной двухуровневой банковской системы с центральным банком и коммерческими учреждениями.
Парламент принял закон, который открывает возможность для польского государственного банка BGK работать на украинском рынке. Ожидается, что это решение усилит финансовое сотрудничество между Украиной и Польшей, а также будет способствовать привлечению новых инвестиций.
В то же время Национальный банк признал неплатежеспособными государственные АО "Мотор-Банк" и АО "Первый инвестиционный банк". У регулятора уверяют, что это решение не представляет угрозы для стабильности банковской системы страны.
Кроме того, французская группа Credit Agricole объявила о намерении приобрести украинский банк "Львов". Эта сделка является частью более широкой стратегии компании, направленной на поддержку восстановления украинской экономики. Также она должна усилить позиции Credit Agricole Ukraine в западных регионах страны, в частности в сегменте малого и среднего бизнеса.