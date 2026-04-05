Можно ли исправить неправильно переданные показатели счетчика?

В ДТЭК объясняют, что ошибки в переданных показателях электросчетчика не являются критическими, если их исправить вовремя. Самый удобный способ скорректировать данные через чат-боты в Viber или Telegram, где обновленная информация учитывается автоматически.

Механизм исправления достаточно прост. Если потребитель ошибочно передал показатели, он может повторно внести правильные данные в установленный период. Система фиксирует последний поданный вариант и именно его берет за основу для расчетов.

Например! Показатели за апрель можно уточнить до 3 мая без дополнительных обращений.

Важно об этом помнить, ведь если показатели не поданы вовремя или содержат ошибки, поставщик может применить расчет по среднему потреблению. В результате сумма в счете часто отличается от фактического использования электроэнергии.

Почему не обновляют показатели счетчика?

В отдельных случаях поставщик может запросить подтверждение. Это происходит тогда, когда новые цифры существенно отличаются от предыдущих и система расценивает это как потенциальную ошибку или сбой.

Обратите внимание! В такой ситуации достаточно предоставить фото счетчика. При этом, на нем должны быть четко видны актуальные показатели, серийный номер прибора и, если есть, распределение по зонам потребления. Это позволяет быстро проверить данные и внести корректировки без длительных процедур.

Чтобы избежать неточностей в счетах, важно соблюдать регулярность представления показателей. Оптимальным считается период с 30 числа текущего месяца до 3 числа следующего. Именно эти данные используются для формирования платежек, напоминает ДТЭК.

