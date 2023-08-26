В частности, можно обратить внимание на условия для банковских переводов в "ПриватБанке", который на сегодняшний день является одним из крупнейших кредиторов Украины.
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Лимиты "ПриватБанка" по переводам между карточками
Согласно последним данным, максимальная сумма, которую клиент "ПриватБанка" может перевезти на карту другого банка в рамках одной транзакции составляет 29 999 гривен. Это касается как украинских, так и иностранных кредиторов.
Кроме того, в "ПриватБанке" существуют еще несколько видов лимитов для переводов:
- Суточные;
- Недельные;
- Лунные.
Эти виды ограничений зависят от того, на карту какой международной платежной системы клиент планирует перевести средства. Например, Visa и MasterCard установят собственные лимиты.
Вот платежная система MasterCard позволяет перевести за месяц на одну карту украинского и иностранного банка сумму в размере 10 тысяч долларов. Тогда как "ПриватБанк" определил минимальную сумму для международного перевода с карты на карту – 10 долларов, согласно официальным сайтом кредитор.
Изменение правил пополнения счетов, которые начали действовать в августе 2023 года:
- С 1 августа в Украине начали действовать новые правила пополнения банковских счетов. Это новшество от Нацбанка. Главное изменение – необходимость верификации;
- Кроме того, теперь пополнять номер мобильного счета через терминал также нужно будет после предоставления необходимых данных для верификации.