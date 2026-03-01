Части украинцев снизят коммуналку: кому уменьшат платежки уже в марте
- В марте часть потребителей получит уменьшенные платежки за коммунальные услуги из-за перерасчета в случаях, когда услуги не предоставлялись или предоставлялись с перебоями.
- Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о повышении тарифов, подтвердив действие моратория на рост отдельных тарифов.
В марте части потребителей пересмотрят начисления за жилищно-коммунальные услуги в сторону уменьшения. Для отдельных категорий это будет означать меньшие суммы в платежках, что значительно облегчит финансовое состояние многих семей.
Кому пересчитают платежки за коммуналку?
В марте часть потребителей увидит в платежках меньшие суммы за жилищно-коммунальные услуги. Однако, дело не в изменении тарифов, а в обязательном перерасчете в случаях, когда услуги фактически не предоставлялись или предоставлялись с перебоями во время ликвидации последствий аварий в период военного положения.
Интересно Платежки по нулям: кто не будет платить за свет, газ и тепло в марте
Согласно постановлению Правительства № 118 от 30 января 2026 года, плата за коммунальные услуги должна соответствовать реальному объему полученных услуг, поэтому:
- если теплоснабжение, горячая вода, централизованное водоснабжение, водоотвод или управление бытовыми отходами отсутствовали полностью, то их стоимость не подлежит начислению;
- если же услуга предоставлялась не в полном объеме или с нарушением параметров качества, сумма в квитанции должна быть пропорционально уменьшена.
При этом, сам перерасчет осуществляет сам поставщик без отдельного обращения потребителя. Скорректированные суммы должны быть отражены непосредственно в платежках.
Справочно: Кроме этого, исполнители услуг обязаны фиксировать количество дней отсутствия поставки или отклонения от стандартов отдельно по каждому многоквартирному дому и обнародовать эту информацию на своих сайтах и ресурсах органов местного самоуправления.
Возрастет ли стоимость коммунальных услуг весной?
Центр противодействия дезинформации официально опроверг информацию о якобы подготовке к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве отметили, что действующий мораторий на рост отдельных тарифов продолжает действовать, а правовые основания для их пересмотра пока отсутствуют.
В центре подчеркнули, что никаких нормативных актов или проектов решений по повышению тарифов не находится на стадии разработки. Таким образом, распространенные сообщения о возможном росте стоимости коммунальных услуг не соответствуют действительности и не подтверждаются официальными источниками.
Какие актуальные тарифы в Украине?
В марте для бытовых потребителей, которые являются клиентами группы "Нафтогаз", стоимость природного газа сохраняется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Базовый тариф на электроэнергию также не меняется как минимум до конца апреля и составляет 4,32 гривны за киловатт-час.
Тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение формируются на уровне каждого отдельного города в зависимости от поставщика. В марте их пересмотр не запланирован.
Стоимость холодной воды в крупных городах также остается без изменений. В то же время в небольших общинах возможна корректировка тарифов, поскольку соответствующие решения принимают местные органы власти.
Ранее о намерении повысить цены сообщали отдельные города и поселки во Львовской, Ровенской, Черниговской и других областях.