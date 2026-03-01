Части украинцев снизят коммуналку: кому уменьшат платежки уже в марте

В марте части потребителей пересмотрят начисления за жилищно-коммунальные услуги в сторону уменьшения. Для отдельных категорий это будет означать меньшие суммы в платежках, что значительно облегчит финансовое состояние многих семей.

Кому пересчитают платежки за коммуналку?

В марте часть потребителей увидит в платежках меньшие суммы за жилищно-коммунальные услуги. Однако, дело не в изменении тарифов, а в обязательном перерасчете в случаях, когда услуги фактически не предоставлялись или предоставлялись с перебоями во время ликвидации последствий аварий в период военного положения.

Интересно Платежки по нулям: кто не будет платить за свет, газ и тепло в марте

Согласно постановлению Правительства № 118 от 30 января 2026 года, плата за коммунальные услуги должна соответствовать реальному объему полученных услуг, поэтому:

если теплоснабжение, горячая вода, централизованное водоснабжение, водоотвод или управление бытовыми отходами отсутствовали полностью, то их стоимость не подлежит начислению;

если же услуга предоставлялась не в полном объеме или с нарушением параметров качества, сумма в квитанции должна быть пропорционально уменьшена.

При этом, сам перерасчет осуществляет сам поставщик без отдельного обращения потребителя. Скорректированные суммы должны быть отражены непосредственно в платежках.

Справочно: Кроме этого, исполнители услуг обязаны фиксировать количество дней отсутствия поставки или отклонения от стандартов отдельно по каждому многоквартирному дому и обнародовать эту информацию на своих сайтах и ресурсах органов местного самоуправления.

Возрастет ли стоимость коммунальных услуг весной?

Центр противодействия дезинформации официально опроверг информацию о якобы подготовке к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В ведомстве отметили, что действующий мораторий на рост отдельных тарифов продолжает действовать, а правовые основания для их пересмотра пока отсутствуют.

В центре подчеркнули, что никаких нормативных актов или проектов решений по повышению тарифов не находится на стадии разработки. Таким образом, распространенные сообщения о возможном росте стоимости коммунальных услуг не соответствуют действительности и не подтверждаются официальными источниками.

Какие актуальные тарифы в Украине?