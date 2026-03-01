Кому перерахують платіжки за комуналку?

У березні частина споживачів побачить у платіжках менші суми за житлово-комунальні послуги. Однак, річ не у зміні тарифів, а у обов’язковому перерахунку у випадках, коли послуги фактично не надавалися або надавалися з перебоями під час ліквідації наслідків аварій у період воєнного стану.

Згідно з постановою Уряду № 118 від 30 січня 2026 року, плата за комунальні послуги має відповідати реальному обсягу отриманих послуг, тому:

якщо теплопостачання, гаряча вода, централізоване водопостачання, водовідведення чи управління побутовими відходами були відсутні повністю, то їх вартість не підлягає нарахуванню;

якщо ж послуга надавалася не в повному обсязі або з порушенням параметрів якості, сума в квитанції повинна бути пропорційно зменшена.

При цьому, сам перерахунок здійснює сам постачальник без окремого звернення споживача. Скориговані суми мають бути відображені безпосередньо у платіжках.

Довідково: Окрім цього, виконавці послуг зобов’язані фіксувати кількість днів відсутності постачання або відхилення від стандартів окремо по кожному багатоквартирному будинку та оприлюднювати цю інформацію на своїх сайтах і ресурсах органів місцевого самоврядування.

Чи зросте вартість комунальних послуг весною?

Центр протидії дезінформації офіційно спростував інформацію про нібито підготовку до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. У відомстві наголосили, що чинний мораторій на зростання окремих тарифів продовжує діяти, а правові підстави для їх перегляду наразі відсутні.

У центрі підкреслили, що жодних нормативних актів чи проєктів рішень щодо підвищення тарифів не перебуває на стадії опрацювання. Таким чином, поширені повідомлення про можливе зростання вартості комунальних послуг не відповідають дійсності та не підтверджуються офіційними джерелами.

Які актуальні тарифи в Україні?