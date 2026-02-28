Почему суммы в платежках могут расти?

Резкое увеличение сумм в квитанциях за воду или тепло нередко связано не с изменением тарифов, а с отсутствием одного ключевого документа – подтверждения прохождения периодической метрологической поверки счетчика.

Действующее законодательство обязывает владельцев квартир и домов проводить поверку индивидуальных счетчиков воды и тепла не реже чем раз в четыре года. Эта обязанность предусмотрена Законом Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Важно! Организация процедуры и ее финансирование возлагаются на потребителя. Если срок истекает, в платежке обычно появляется соответствующее напоминание. Именно с этого момента стоит оперативно искать исполнителя работ.

Если прибор учета вовремя не проверен или поставщик не получил официальные подтверждения, начисления могут осуществляться по другим правилам, что существенно влияет на конечную сумму к оплате.

Как провести поверку счетчика правильно?

Впрочем, выбирать компанию нужно внимательно. Проводить поверку имеют право только субъекты, уполномоченные в соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Наличие действующего свидетельства о полномочиях является принципиальным, ведь без него результаты проверки не признаются, а значит, счетчик фактически считается таким, что не прошедшим поверку.

После выполнения работ потребитель должен получить официальные документы:

акт о проведении поверки с указанием серии и номера прибора;

даты поверки или демонтажа и фактических показаний;

а также свидетельство о соответствии средства измерительной техники государственным требованиям с указанной датой следующей поверки.

Эти же документы необходимо передать поставщику коммунальных услуг для обновления данных в системе. Если этого не сделать, поставщик имеет право не принимать показания счетчика к расчету.

Справочно: В таком случае объем потребления определяется по нормативам или средним показателям, которые часто превышают фактическое использование ресурсов.

Именно поэтому отсутствие одного документа может привести к "космическому" росту платежек и ощутимым финансовым потерям для домохозяйства.

Что еще следует знать о коммунальных услугах в Украине?