Кто сможет получить повышенную пенсию в марте?
С 1 марта 2026 года часть украинцев может получить пенсионные выплаты на уровне более 20 000 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.
Интересно Существует другой способ получения пенсии: важная информация для пенсионеров
В частности, повышенные суммы предусмотрены для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность.
Для этой категории законодательством определен гарантированный минимальный уровень выплат. С марта 2026 года он будет составлять:
- 20 653,55 гривны для лиц с инвалидностью I группы.
- 16 522,84 гривны для II группы;
- 12 392,13 гривны для III группы.
Таким образом, "кругленькие" суммы получат не все пенсионеры, а прежде всего те, для кого закон устанавливает специальные гарантии. Для остальных рост будет зависеть от индивидуального размера пенсии, стажа и заработка.
Справочно: Общий перерасчет пенсий в 2026 году предусматривает повышение на 12,1%. Это решение уже согласовано правительством в рамках ежегодной индексации. Механизм действует с учетом инфляционных показателей и динамики средней заработной платы и распространяется на большинство видов пенсий.
Могут ли чернобыльцы выйти на пенсию досрочно?
В то же время чернобыльцы имеют право и на досрочный выход на пенсию. Пенсионный возраст для участников ликвидации может быть уменьшен на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от периода и продолжительности работы в зоне отчуждения, напоминают в ПФУ.
Несмотря на это, расчет пенсии по возрасту осуществляется по общей формуле в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с учетом страхового стажа и заработка.
У кого еще вырастет пенсия в марте?
С 1 марта в Украине применят обновленный порядок индексации пенсий, который предусматривает дифференцированный подход к перерасчету.
Размер повышения будет определяться с учетом года назначения пенсии, тоу для разных периодов устанавливаются отдельные коэффициенты осовременивания, что призвано частично выровнять дисбалансы между старыми и новыми выплатами.
Перерасчет охватит подавляющее большинство получателей пенсий. Повышение предусмотрено как для гражданских пенсионеров, так и для военнослужащих, лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы, а также граждан, которые имеют особые заслуги перед государством.
Такой подход позволяет сохранить универсальность индексации, одновременно учитывая специфику различных пенсионных режимов.