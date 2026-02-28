Кто сможет получить повышенную пенсию в марте?

С 1 марта 2026 года часть украинцев может получить пенсионные выплаты на уровне более 20 000 гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Интересно Существует другой способ получения пенсии: важная информация для пенсионеров

В частности, повышенные суммы предусмотрены для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым установлена инвалидность.

Для этой категории законодательством определен гарантированный минимальный уровень выплат. С марта 2026 года он будет составлять:

20 653,55 гривны для лиц с инвалидностью I группы.

16 522,84 гривны для II группы;

12 392,13 гривны для III группы.

Таким образом, "кругленькие" суммы получат не все пенсионеры, а прежде всего те, для кого закон устанавливает специальные гарантии. Для остальных рост будет зависеть от индивидуального размера пенсии, стажа и заработка.

Справочно: Общий перерасчет пенсий в 2026 году предусматривает повышение на 12,1%. Это решение уже согласовано правительством в рамках ежегодной индексации. Механизм действует с учетом инфляционных показателей и динамики средней заработной платы и распространяется на большинство видов пенсий.

Могут ли чернобыльцы выйти на пенсию досрочно?

В то же время чернобыльцы имеют право и на досрочный выход на пенсию. Пенсионный возраст для участников ликвидации может быть уменьшен на 5, 8 или 10 лет, в зависимости от периода и продолжительности работы в зоне отчуждения, напоминают в ПФУ.

Несмотря на это, расчет пенсии по возрасту осуществляется по общей формуле в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с учетом страхового стажа и заработка.

У кого еще вырастет пенсия в марте?