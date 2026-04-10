Для кого могут отменить понижающие коэффициенты для максимальной пенсии?

Фактически, если законопроект примут, изменения коснутся только военнослужащих и тех, кто работает в сфере безопасности и обороны, говорится в проекте Закона Украины №15090-1.

Важно! Сейчас этот законопроект рассматривает профильный комитет ВРУ.

Запрет на действие понижающих коэффициентов будет распространяться на лиц, которые уволены с военной службы. Причем предлагается распространять соответствующие правила на все перерасчеты. То есть, срок увольнения роли не играет.

Указанная норма будет распространяться на:

пенсионеров, которые вышли на пенсию после работы в сфере безопасности и обороны, членов их семей;

военных, которые имеют выслугу лет;

военных, имеющих группу инвалидности, полученную при исполнении служебных обязанностей.

Обратите внимание! Этим законопроектом должны согласовать внесение изменений в Закон Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Заметим, этом году размер максимальной пенсии вырос. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность теперь 2 595 гривен, сообщает Пенсионный фонд. Соответственно, максимальная пенсионная выплата – 25 950 гривен.

Что важно знать о понижающих коэффициентах?