Для кого могут отменить понижающие коэффициенты для максимальной пенсии?
Фактически, если законопроект примут, изменения коснутся только военнослужащих и тех, кто работает в сфере безопасности и обороны, говорится в проекте Закона Украины №15090-1.
Важно! Сейчас этот законопроект рассматривает профильный комитет ВРУ.
Запрет на действие понижающих коэффициентов будет распространяться на лиц, которые уволены с военной службы. Причем предлагается распространять соответствующие правила на все перерасчеты. То есть, срок увольнения роли не играет.
Указанная норма будет распространяться на:
- пенсионеров, которые вышли на пенсию после работы в сфере безопасности и обороны, членов их семей;
- военных, которые имеют выслугу лет;
- военных, имеющих группу инвалидности, полученную при исполнении служебных обязанностей.
Обратите внимание! Этим законопроектом должны согласовать внесение изменений в Закон Украины №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".
Заметим, этом году размер максимальной пенсии вырос. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность теперь 2 595 гривен, сообщает Пенсионный фонд. Соответственно, максимальная пенсионная выплата – 25 950 гривен.
Что важно знать о понижающих коэффициентах?
В 2026 году ограничения на пенсии, что назначении по специальным законам тоже действуют. То есть, максимально человек и дальше может получать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
Если же сумма пенсии более 25 950 гривен, к ней применяют ограничительные коэффициенты. Например, если выплата более 10 указанных прожиточных минимумов, но менее 11, этот показатель – 0,5.