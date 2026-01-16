Что будет с украинскими пенсиями после индексации в марте?

Предварительные расчеты свидетельствуют, что в этом году индексация может составить 14,6%, пишет 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

Но это лишь приблизительные цифры. Сейчас статистические данные не готовы – их озвучат ближе к концу февраля.

Как рассчитывается индексация?

Перерасчет пенсий – это сумма от половины инфляции за прошлый год и половины среднегодового роста зарплат за три последних года.

Однако меняют во время индексации не весь размер пенсии, а ту часть, которая считается по формуле Пример: если пенсия составляет 6 300, но из них 300 гривен это – возрастная доплата, то во время индексации пенсий в марте повысят именно эти 6 000 гривен.

Что будет с минимальной пенсией?

В частности минимальную пенсию в 2026 году растет на 9,9% – до 2 595 гривен. Но, как отмечают в материале, этого повышения недостаточно.

Дело в том, что еще в 2024 году цены выросли на 12%. А в 2026 году, согласно прогнозу, они могут увеличиться на 9,9%.

То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%,

– говорится в материале.

Обратите внимание! С января 2024 года до конца 2026 года минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.

Напомним, что в Украине также изменятся минимальная и максимальная пенсионные выплаты. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

С 1 января изменился прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, как уже отмечалось выше. На его основе пенсионерам пересчитают выплаты.

Неработающие пожилые люди, имеющие полный страховой стаж, смогут иметь минимальную пенсию в размере 2 595 гривен.

В то же время максимальная пенсия, по-прежнему, не может превышать 10 прожиточных минимумов. Поэтому она будет составлять 25 950 гривен.

Что еще следует знать пенсионерам в 2026 году?

Размер социальной пенсии составляет 30% от прожиточного минимума. То есть в 2026 году ее размер будет – 778 гривен 50 копеек

Также изменится размер выплат для лиц с инвалидностью. В частности следует ожидать изменений для людей, которые получают денежную помощь, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.