Пандемия коронавируса была угрозой номер один для инвесторов в течение последнего года. Однако экономические проблемы, вызванные ею, оказались еще хуже.

Инвесторы в опросе Bank of America назвали инфляцию наибольшей угрозой. Она непредсказуема и может нанести наибольший ущерб.

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Результаты опроса

В общем 37% респондентов считают инфляцию самым большим вызовом;

самым большим вызовом; Еще 35% опасаются реакции на фондовых рынках , если Федеральный резерв неожиданно не произведет свои ежемесячные покупки активов.

, если Федеральный резерв неожиданно не произведет свои ежемесячные покупки активов. Коронавирус – в частности проблемы с распространением вакцины – остается весомой угрозой, заняв третье место. Его боятся 15% инвесторов.

Bank of America опросил 220 инвесторов с капиталом 630 миллиардов долларов в течение 5 – 11 марта 2021.

Почему страхи инвесторов изменились

Ровно год пандемия была главной угрозой для инвесторов. Однако кампания по вакцине изменила это. Ежедневно в США вакцинируют более 2 миллионов человек. Количество смертей и госпитализаций падает, а медики возвращаются к нормальному темпу жизни.

Инвесторы начали бояться инфляции после того, как доходность государственных облигаций подскочила до докоронавирусного уровня. Респонденты опроса заявили: если доходность 10-летней казначейской облигации возрастет до 2% – фондовый рынок обвалится на 10%.

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