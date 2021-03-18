Пандемия уже не самая большая угроза: чего боятся инвесторы
Пандемия коронавируса была угрозой номер один для инвесторов в течение последнего года. Однако экономические проблемы, вызванные ею, оказались еще хуже.
Источник:CNBC
Инвесторы в опросе Bank of America назвали инфляцию наибольшей угрозой. Она непредсказуема и может нанести наибольший ущерб.
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Результаты опроса
- В общем 37% респондентов считают инфляцию самым большим вызовом;
- Еще 35% опасаются реакции на фондовых рынках, если Федеральный резерв неожиданно не произведет свои ежемесячные покупки активов.
- Коронавирус – в частности проблемы с распространением вакцины – остается весомой угрозой, заняв третье место. Его боятся 15% инвесторов.
Почему страхи инвесторов изменились
Ровно год пандемия была главной угрозой для инвесторов. Однако кампания по вакцине изменила это. Ежедневно в США вакцинируют более 2 миллионов человек. Количество смертей и госпитализаций падает, а медики возвращаются к нормальному темпу жизни.
Инвесторы начали бояться инфляции после того, как доходность государственных облигаций подскочила до докоронавирусного уровня. Респонденты опроса заявили: если доходность 10-летней казначейской облигации возрастет до 2% – фондовый рынок обвалится на 10%.
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