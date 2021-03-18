Пандемія вже не найбільша загроза: чого бояться інвестори
Пандемія коронавірусу була загрозою номер один для інвесторів протягом останнього року. Проте економічні проблеми, спричинені нею, виявилися ще гіршими.
Джерело:CNBC
Інвестори в опитуванні Bank of America назвали інфляцію найбільшою загрозою. Вона непередбачувана та може завдати найбільшої шкоди.
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Результати опитування
- Загалом 37% респондентів вважають інфляцію найбільшим викликом;
- Ще 35% побоюються реакції на фондових ринках, якщо Федеральний резерв несподівано не проведе свої щомісячні купівлі активів.
- Коронавірус – зокрема проблеми з розповсюдженням вакцини – залишається вагомою загрозою, посівши третє місце. Його бояться 15% інвесторів.
Чому страхи інвесторів змінилися
Рівно рік пандемія була головною загрозою для інвесторів. Проте кампанія із щеплення змінила це. Щодня у США щеплять понад 2 мільйони осіб. Кількість смертей та госпіталізацій падає, а медики повертаються до нормального темпу життя.
Інвестори почали боятися інфляції після того, як дохідність державних облігацій підскочила до докоронавірусного рівня. Респонденти опитування заявили: якщо дохідність 10-річної казначейської облігації зросте до 2% – то фондовий ринок обвалиться на 10%.
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