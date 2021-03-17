Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News рассказал о своем отношении к действиям президента России. После этого курс доллара и евро существенно вырос на российском рынке валют.

Как Байден назвал Путина убийцей

Президент США Джо Байден заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину придется ответить за попытки вмешательства в недавние американские выборы.

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Он поплатится за это,

– сказал Байден.

Байден не уточнил, как именно президент России "поплатится", но пообещал, что последствия для него наступят скоро.

После этого президента США спросили, считает ли он Путина "убийцей". На что Байден ответил: "Да".

Что об этом говорят в России

В Кремле пока не комментировали высказывания Байдена. Пока отреагировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, назвав интервью Байдена "оскорблением русских".

Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну!

– написал Володин.

Как отреагировал рубль

Рубль резко упал после высказываний Байдена. Следовательно, на московской бирже российский рубль потерял более 55 копеек по отношению к евро и доллару.

Что известно о вмешательстве России в выборы