Новинки от НБУ: как получить новую монету, посвященную ВСУ
- НБУ выпустил памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную САУ "Богдана", из серии "Вооруженные Силы Украины".
- Монета стоит 176 гривен и доступна в интернет-магазине НБУ.
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету номиналом 5 гривен под названием "Украинский хлопок. САУ 'Богдана'". Эта монета является частью нумизматической серии "Вооруженные Силы Украины", которая чествует отечественное оружие и его производителей.
Как выглядит монета, посвященная САУ "Богдана"
На ее аверсе монеты изображен остров Змеиный, который был освобожден при огневой поддержке самоходной артиллерийской установки "Богдана”" Вблизи острова – змеи, которые оставляют его – символ отступления врага, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.
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Аверс монеты, посвященной САУ “Богдана / Фото НБУ
Реверс монеты изображает САУ “Богдана” в степи во время боевого развертывания. На фоне – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, что символизирует несокрушимый дух украинского воинства.
Реверс монеты, посвященной САУ “Богдана / Фото НБУ
Сколько стоит и как купить монету, посвященную САУ "Богдана"
Сувенирная памятная монета в интернет-магазине НБУ стоит 176 гривен. Тираж монеты составляет 50 тысяч экземпляров, а изготовлена она из нейзильбера - сплава меди с никелем и цинком.
Что такое САУ "Богдана"
Это первая украинская 155-мм самоходная гаубица на колесном шасси, разработана по стандартам НАТО. САУ "Богдана" прошла боевое испытание в 2022 году во время обороны Змеиного. На поле боя она доказала свою высокую эффективность, обеспечивая мощную артиллерийскую поддержку украинским подразделениям.