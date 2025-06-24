Как выглядит монета, посвященная САУ "Богдана"

На ее аверсе монеты изображен остров Змеиный, который был освобожден при огневой поддержке самоходной артиллерийской установки "Богдана”" Вблизи острова – змеи, которые оставляют его – символ отступления врага, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБУ.

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Аверс монеты, посвященной САУ “Богдана / Фото НБУ

Реверс монеты изображает САУ “Богдана” в степи во время боевого развертывания. На фоне – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, что символизирует несокрушимый дух украинского воинства.

Реверс монеты, посвященной САУ “Богдана / Фото НБУ

Сколько стоит и как купить монету, посвященную САУ "Богдана"

Сувенирная памятная монета в интернет-магазине НБУ стоит 176 гривен. Тираж монеты составляет 50 тысяч экземпляров, а изготовлена она из нейзильбера - сплава меди с никелем и цинком.