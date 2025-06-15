Что известно о памятной монете

Несмотря на то, что номинал монеты равен 200 гривен ее стоимость составляет 80 828 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на интернет-магазин НБУ.

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Впрочем, такая цена не должна удивлять, ведь монета содержит 15,5 граммов золота 900 пробы.

Важно! Продажа лимитирована: один покупатель может приобрести не более четырех монет, а на складе осталось лишь 711 экземпляров.

Как выглядит аверс монеты

На аверсе монеты, в центре декоративного кольца из узора в виде ожерелья, размещен малый Государственный герб Украины, обрамленный ветвями калины. Над гербом указана дата чеканки - 1996 год.

На аверсе монеты изображен малый Государственный герб Украины / Фото НБУ

Как выглядит реверс монеты

Реверс монеты украшает портрет Тараса Шевченко, под которым можно увидеть его автограф. Рядом изображен кобзарь, который поет в сопровождении мальчика-поводыря возле сельского дома.

Реверс монеты демонстрирует портрет Тараса Шевченко и мальчика-поводыря возле сельской хаты / Фото НБУ