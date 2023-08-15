Во вторник, 15 августа, Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 пункта до 12%. Регулятор пошел на такой шаг после быстрого обесценивания национальной валюты и критики от помощника Путина.

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Реакция российского рубля на решение центробанка

В начале торгов российская валюта начала немного восстанавливать позиции на рынке. К счастью, такая динамика длилась недолго, а нацвалюта агрессора вернулась к обесцениванию. Согласно данным Bloomberg, ситуация на рынке валют изменялась следующим образом:

После экстренного заседания центробанка России курс доллара упал до 95,11 рубля. Но уже через несколько часов американская валюта снова начала укреплять позиции, достигнув отметки на уровне. 98,17 рубля ;

; Аналогичную динамику демонстрирует также евро: сначала эта валюта ослабла 104 рублей. Однако евро уже подорожало выше 107 рублей.

Что было до этого

В первый день недели российский рубль зафиксировал быстрый обвал на рынке. Стоимость доллара и евро пересекла критически важную психологическую отметку – 100 рублей. Следует отметить, что национальная валюта агрессора демонстрирует отрицательную динамику с начала года.

Важно! За этот период рубль ослаб примерно на 25%. Более того, российская денежная единица попала в тройку самых слабых валют в мире среди развивающихся рынков.

Кроме того, достаточно важные изменения на рынке валют в России зафиксировали после попытки мятежа Пригожина. С тех пор обесценивание рубля довольно существенно ускорилось. К тому же, агрессор имеет такие проблемы как мощные санкционные ограничения, уменьшение объемов экспорта газа и нефти, которые имеют критически важное значение для бюджета и Кремля, а также отток капитала.

Еще один важный нюанс Россия частично получает доходы в валютах, не свободно конвертируемых. В частности, речь идет об индийской рупии. Так что россияне не слишком понимают, что делать с этими средствами.

Издание The Economist подчеркивает, что перед Кремлем встал выбор: сократить ли расходы, в том числе военные, чтобы уменьшить объемы импорта. В противном случае удар на себя примет гражданская экономика. В условиях роста инфляции и ключевой ставки приведет к более слабой покупательной способности жителей России. В частности, они смогут покупать меньшее количество импортных товаров.

Экономист объяснил, что давит на рубль

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала украинский экономист Олег Гетман рассказал о текущей ситуации с рублем и наметил его перспективы.

Прежде всего, Гетман заявил, что обвал рубля – это результат планомерной работы разных стран и международных организаций по уменьшению объемов экспорта из России. В частности, речь идет о сокращении нефтегазовых доходов, валютной выручки и т.д.

В результате в Россию "заходит" меньше валюты, а также фиксируют уменьшение объемов налогов в бюджет. С другой стороны агрессор сталкивается с оттоком капитала. Также уменьшение доходов пыталось компенсировать девальвацией рубля. Таким образом, в России латали дыры в бюджете и частично им это удается.

Однако за это "платят" россияне, ведь девальвация приводит к инфляции и бедности обычных граждан. Что касается последнего решения российского центробанка о повышении ставки, то следует учитывать, что эта мера тоже имеет свою цену.

Олег Гетман Экономист Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию денежных средств, ресурсов. Так что экономический рост замедляется, потребительский спрос уменьшается. Это все приведет к уменьшению ВВП. Также не думаю, что это помешает дальнейшей девальвации рубля. Это может лишь немного притормозить процесс, но не остановить

У России остается не так много инструментов для удержания ситуации на более или менее стабильном уровне. Во-первых, они могут использовать средства из Фонда национального благосостояния. Еще одна опция – сокращение импорта, чтобы не вымывалась валюта. Кроме того, перейти к фиксированному курсу доллара.

Есть некоторые инструменты, но нет оптимального выхода. При таких мощных санкциях, сокращении объемов экспорта и налоговых поступлений не удастся избежать вреда для экономики при любом сценарии.