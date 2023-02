Восемь из 10 акций конгломерата упали в пятницу после того, как глобальный поставщик индексов MSCI сократил количество акций, которые, по его мнению, могут находиться в свободном обращении для четырех компаний. Это приведет к понижению их веса в индексах MSCI.

Между тем Moody's Investors Service изменило свой прогноз по Adani Green Energy Ltd. на отрицательный из стабильного после закрытия рынков, ссылаясь на "большую программу капитальных затрат и зависимость от поддержки спонсоров".

Обзор MSCI вновь обратил внимание рынка на ключевое утверждение Hindenburg Research: что оффшорные подставные компании и фонды, связанные с Adani Group, составляют много публичных или не инсайдерских владельцев ее акций. Конгломерат отрицает все претензии инвесткомпании.

Базирующаяся в Мумбаи компания Nuvama Wealth Management оценивает общий отток в более чем 400 миллионов долларов, поскольку низшие коэффициенты индекса MSCI означают, что пассивным фондам придется сократить свои ассигнования на эти ценные бумаги.

"Трудно сказать, обошлось ли хуже всего. В отчете Гинденбурга так много слоев. Маловероятно, что долгосрочные институциональные инвесторы в ближайшее время вернутся к этому названию. Спекулянты могут",

– говорит Маниш Бхаргава, менеджер фонда Straits Investment Holdings в Сингапуре.

Сколько стоимости потеряли компании Адани

Потрясения, вызванные отчетом Гинденбурга от 24 января, завершились третьей неделей в пятницу, когда 10 акций Adani потеряли 120 миллиардов долларов или большую часть своей рыночной стоимости. Тем не менее, на этой неделе темпы падения замедлились, поскольку Адани ужесточил меры, чтобы успокоить инвесторов и банки, досрочно погасив кредиты и пообещав снизить показатели задолженности.

Среди четырех акций, для которых MSCI сократила свою оценку в свободном обращении, Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. в пятницу упали на предел 5%. Флагман Adani Enterprises Ltd. упал на 4,1%, в то время как ACC Ltd. упал почти на 2%. Adani Power Ltd также подешевела на рубеже 5%.

Уменьшение весового коэффициента приведет к оттоку и еще более увеличит шансы на исключение Adani Power, Adani Total Gas и Adani Transmission в майском обзоре MSCI,

— сказал по телефону Брайан Фрейтас, аналитик, публикующий публикации на Smartkarma. "Adani Power уже находилась под высокой угрозой исключения".

Добавляя давление на Adani, норвежский суверенный фонд капитала в 1,4 триллиона долларов в четверг заявил, что продал свою долю в связанных компаниях. Акционер Life Insurance Corporation of India заявил, что в скором времени будет сотрудничать с руководством Adani. Между тем, в пятницу в Верховном суде Индии было запланировано рассмотрение двух судебных просьб по общественным интересам, связанным с отчетом Гинденбурга.

Оценки группы упали после разгрома. Adani Enterprises торгуется примерно в 49 раз выше прогнозируемых доходов, что более чем на треть ниже пиковой оценки в сентябре. Показатель Adani Transmission упал до 83 раз с более чем 300 в конце 2022 года.

Давление на акции будет оставаться, - сказал Самир Калра, основатель Target Investing в Мумбаи.



Падение стоимости компаний Адани / Bloomberg

Что произошло после публикации отчета