Акции компаний Гаутама Адани, по сути, находятся в свободном падении после публикации отчета Hindenberg Research 24 января 2023 года. Общие потери бизнеса оценивают в более 110 миллиардов долларов.

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Последствия крушения компаний Адани на фондовом рынке

На фоне этого растут опасения по поводу распространения этого финансового кризиса в стране. В частности, сотни оппозиционеров вышли на улицы с требованием проверить обвинения американского трейдера коротких позиций в отношении Adani Group, в том числе спровоцировавших масштабный обвал на фондовом рынке.

Они также выразили возмущение об инвестициях корпорации по страхованию жизни, поддерживаемой государством, а также Государственного банка Индии в Adani Group. Известно, что они владеют такими долями в компаниях Адани:

Корпорация по страхованию жизни владеет 4,23% акций Adani Enterprise, долей в размере 9,14% в Adani Ports и 5,96% в Adani Total Gas;

Adani Enterprise, долей в размере в Adani Ports и в Adani Total Gas; В то же время Государственный банк Индии сообщил, что доля в Adani составила 0,9% от общего кредитного портфеля (3,30 миллиарда долларов).

В то же время предприниматель не признает предъявляемых к нему обвинений. В частности, речь идет о:

Манипулирование акциями;

внедрение налоговых гаваней.

Регуляторы и правительство Индии инициировали расследование. Важная цель – успокоить напуганных инвесторов. Кроме того, в центре общества оказались отношения между Адани и действующим премьер-министром Индии. Нарендра Моди и бизнесмен неоднократно возражали, что последний сумел извлечь выгоду благодаря этому фактору.

В то же время Адане не только вылетел из тройки лидеров рейтинга самых богатых людей мира, но и из первой десятки. Кроме того, он потерял звание самого состоятельного человека в Азии.