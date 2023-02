Вісім із 10 акцій конгломерату впали у п’ятницю після того, як глобальний постачальник індексів MSCI скоротив кількість акцій, що, на його думку, можуть бути у вільному обігу, для чотирьох компаній. Це призведе до зниження їх ваги в індексах MSCI.

Тим часом Moody's Investors Service змінило свій прогноз щодо Adani Green Energy Ltd. на негативний зі стабільного після закриття ринків, посилаючись на "велику програму капітальних витрат і залежність від підтримки спонсорів".

Огляд MSCI знову звернув увагу ринку на ключове твердження Hindenburg Research: що офшорні підставні компанії та фонди, пов’язані з Adani Group, складають багато "публічних" або не інсайдерських власників її акцій. Конгломерат заперечує всі претензії інвесткомпанії.

Компанія Nuvama Wealth Management, що базується в Мумбаї, оцінює загальний відтік у понад 400 мільйонів доларів, оскільки нижчі коефіцієнти індексу MSCI означають, що пасивним фондам доведеться скоротити свої асигнування на ці цінні папери.

"Важко сказати, чи минулося найгірше. У звіті Гінденбурга так багато шарів. Малоймовірно, що довгострокові інституційні інвестори найближчим часом повернуться до цієї назви. Спекулянти можуть",

— каже Маніш Бхаргава, менеджер фонду Straits Investment Holdings у Сінгапурі.

Скільки вартості втратили компанії Адані

Потрясіння, викликані звітом Гінденбурга від 24 січня, завершилися третім тижнем у п'ятницю, коли 10 акцій Adani втратили 120 мільярдів доларів, або більшу частину своєї ринкової вартості. Тим не менш, цього тижня темпи падіння сповільнилися, оскільки Адані посилив заходи, щоб заспокоїти інвесторів і банки, достроково погасивши кредити та пообіцявши зменшити показники заборгованості.

Серед чотирьох акцій, для яких MSCI скоротила свою оцінку у вільному обігу, Adani Total Gas Ltd. і Adani Transmission Ltd. у п’ятницю впали на ліміт 5%. Флагман Adani Enterprises Ltd. впав на 4,1%, тоді як ACC Ltd. впав майже на 2%. Adani Power Ltd також подешевшала на межі 5%.

Зменшення вагового коефіцієнта призведе до відтоку і ще сильніше збільшить шанси на виключення Adani Power, Adani Total Gas і Adani Transmission у травневому огляді MSCI,

— сказав по телефону Браян Фрейтас, аналітик, який публікує публікації на Smartkarma. "Adani Power вже була під високою загрозою виключення".

Додаючи тиск на Adani, норвезький суверенний фонд капіталу в 1,4 трильйона доларів у четвер заявив, що продав свою частку в пов’язаних компаніях. Акціонер Life Insurance Corporation of India заявив, що незабаром співпрацюватиме з керівництвом Adani. Тим часом у п'ятницю у Верховному суді Індії було заплановано розгляд двох судових прохань щодо громадських інтересів, пов'язаних зі звітом Гінденбурга.

Оцінки групи впали після розгрому. Adani Enterprises торгується приблизно в 49 разів вище прогнозованих прибутків, що більш ніж на третину нижче від пікової оцінки у вересні. Показник Adani Transmission впав до 83 разів з понад 300 наприкінці 2022 року.

Тиск на акції залишатиметься, — сказав Самір Калра, засновник Target Investing у Мумбаї.



Падіння вартості компаній Адані / Bloomberg

Що сталося після публікації звіту