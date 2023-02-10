Готовы ли украинцы отказаться от пластиковых карт
По результатам исследования Mastercard каждый второй украинец произвел бесконтактную оплату с помощью смартфона или других гаджетов с NFC (51%) за последний год. А треть утверждает, что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.
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Следовательно, наиболее заметно частота безналичных оплат на протяжении последнего года выросла в следующих категориях:
- коммунальные услуги – где 75% опрошенных осуществляли оплаты в безналичной форме всегда;
- лекарства – 61% опрошенных;
- билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты – 47%;
- одежда и обувь – 46%;
- проезд в городском общественном транспорте – 26%.
Что касается расчетов в физических торговых точках, то здесь 59% украинцев выбирают именно безналичные оплаты.
Сколько украинцев платят без контакта / Инфографика Mastercard
Помощь и криптовалюты – без наличных денег
- Две трети, а это 66% украинцев, безналично донатили в течение всего 2022 года. А 90% получающих финансовую помощь от различных международных организаций и фондов получают ее на банковскую карту.
- Операции с криптовалютами тоже приобрели популярность среди украинцев. 30% респондентов совершали или планируют совершить операции с криптой. Среди них 13% уже имели такой опыт, а 17% только планируют.