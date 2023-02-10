Готовы ли украинцы отказаться от пластиковых карт

По результатам исследования Mastercard каждый второй украинец произвел бесконтактную оплату с помощью смартфона или других гаджетов с NFC (51%) за последний год. А треть утверждает, что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.

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Следовательно, наиболее заметно частота безналичных оплат на протяжении последнего года выросла в следующих категориях:

коммунальные услуги – где 75% опрошенных осуществляли оплаты в безналичной форме всегда;

лекарства – 61% опрошенных;

билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты – 47%;

одежда и обувь – 46%;

проезд в городском общественном транспорте – 26%.

Что касается расчетов в физических торговых точках, то здесь 59% украинцев выбирают именно безналичные оплаты.

Интересно, что 8% вообще избегают магазинов, где возможность оплаты картой отсутствует.

Сколько украинцев платят без контакта / Инфографика Mastercard

Помощь и криптовалюты – без наличных денег

Две трети, а это 66% украинцев, безналично донатили в течение всего 2022 года. А 90% получающих финансовую помощь от различных международных организаций и фондов получают ее на банковскую карту.

Операции с криптовалютами тоже приобрели популярность среди украинцев. 30% респондентов совершали или планируют совершить операции с криптой. Среди них 13% уже имели такой опыт, а 17% только планируют.

Криптовалюта и помощь / Инфографика Mastercard