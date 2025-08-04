В понедельник, 4 августа, британская нефтегазовая компания BP сообщила об открытии крупнейшего за последние 25 лет месторождения нефти и газа в бразильском бассейне Сантос. Речь идет о так называемой подсолевой зоне на глубоководном шельфе, которую считают одним из крупнейших резервуаров углеводородов.

Какие дальнейшие планы BP?

На шельфе Бразилии BP намерена создать новый крупный центр добычи. Участок был приобретен в декабре 2022 года на, как утверждают в компании, "очень выгодных коммерческих условиях". Компания сообщила, что новое месторождение стало уже десятым открытием с начала года – после находок в Тринидаде, Египте и других странах, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На этом фоне в начале торгов в понедельник, 4 августа, акции компании, котирующиеся на Лондонской фондовой бирже, подорожали на 1,4%. BP намерена провести более детальные лабораторные исследования, чтобы точнее оценить потенциал нового месторождения нового месторождения.

На сколько BP нарастит добычу?

В прошлом году BP снова сделала ставку на ископаемое топливо, стремясь восстановить доверие инвесторов и оживить динамику акций после неудачных попыток перехода к возобновляемым источникам энергии. Сейчас BP планирует нарастить мировую добычу нефти и газа до 2,3-2,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день до 2030 года.

Интересно! В 2024 году среднесуточная добыча составила компании 2,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. В 2025 году ожидается его снижение.