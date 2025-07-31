Как измеряют запасы нефти?

Под "запасами нефти" подразумевается оценка объема сырой нефти, находящейся в пределах конкретного экономического региона и пригодной для добычи. Эта оценка основывается на подтвержденных запасах, определенных с помощью анализа имеющихся геологоразведочных данных, пишет 24 Канал.

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Расчеты проводятся на основе вероятностных моделей, и залежи, расположены на недоступной глубине, как правило, не включаются в национальные запасы.

Какие страны имеют наименьшие подтвержденные запасы нефти?

По данным нефтегазовой компании BP, в 2020 году мировые запасы нефти составляли 1,73 триллиона баррелей. Это самая актуальная информация состояния на 2025 год.

Согласно данным Worldometer, наименьшие подтвержденные запасы нефти имеют:

Иордания – 1 миллион баррелей;

Марокко – 684 тысячи баррелей;

Эфиопия – 428 тысяч баррелей.

Какая добыча нефти в Иордании?

В Иордании добыча нефти ведется в очень ограниченных объемах, главным образом на месторождении Хамза, расположенном к востоку от Аммана. Власти страны прилагают усилия для наращивания добычи и привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор.

Интересно! В стране планируется бурение новых скважин в районах Аль-Джафра и Ас-Сархан.

Какая добыча нефти в Марокко?

Марокко не относится к числу крупных производителей нефти. Добыча там остается на низком уровне, а основные объемы нефти страна вынуждена импортировать для внутренних потребностей.

Какая добыча нефти в Эфиопии?

В Эфиопии ведутся геологоразведочные работы в поисках нефтяных месторождений, однако промышленная добыча пока не начата. Запасы нефти обнаружены, в том числе в долине Голубого Нила и в Сомалийском регионе, но на данный момент эти месторождения не разрабатываются.