По данным Bloomberg Billionaires Index , состояние Бан ШиХёка выросло до 3,2 миллиарда долларов. Это произошло после того, как Hybe Co., ранее известная как Big Hit Entertainment, подорожала на 131% с момента публичного размещения своих акций на бирже в Южной Корее в октябре. На момент размещения IPO капитал бизнесмена оценивали в 1,5 миллиарда долларов.

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Бизнес-ангел группы BTS удвоил свой капитал

Такой успех – доказательство популярности группы BTS, которая выпустила один из самых успешных альбомов в стиле K-pop всех времен. Кроме того, в апреле Hybe объявила о приобретении компании, которая сотрудничает с такими мировыми знаменитостями, как Джастин Бибер и Ариана Гранде . Эта сделка – весомый повод для оптимизма в контексте глобальных амбиций Hybe.

Hybe удалось привлечь на свою сторону других игроков в сфере развлечений. Это помогло убедить инвесторов, что бизнес будет успешным,

– заявил Сонхо Пак, аналитик сеульской компании Yuanta Securities Co.

Бан ШиХёк является владельцем 34% активов Hybe. Бизнесмен, который также известен в Южной Корее как "Hitman", в этом месяце покинул пост генерального директора компании, чтобы сосредоточиться на задачах председателя совета директоров. Однако, он и в дальнейшем будет курировать музыкальное производство.

Акции Hybe растут в цене / Инфографика Bloomberg

Выход на глобальний рынок

Hybe приобрела американскую медиа-группу Ithaca Holdings за 1,05 миллиарда долларов. После подписания соглашения глава Ithaca Скутер Браун стал одним из топ-менеджеров Hybe America. Известно, что Брауну принадлежит 1% активов Hybe, стоимостью 124,8 миллиона долларов. 20-летние участники BTS обладают одинаковыми пакеты акций на сумму 18,5 миллиона долларов каждый. Джастину Биберу и Ариане Гранде принадлежат ценные бумаги, которые стоят по 14,5 миллиона долларов.

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Я в восторге от потенциала этого альянса. Снимаю шляпу перед командами. Мы получаем поддержку со всех сторон,

– сказал Джастин Бибер после подписания соглашения.

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В 2020 году Hybe сообщила, что именно группа BTS принесла 88% дохода в течение первых шести месяцев. По мнению одного аналитика, компании нужно найти "следующих BTS" , но она уже делает шаги, чтобы выйти за рамки бойз-бэнда.

Компания движется в направлении минимизации своей зависимости от BTS. Другие мужские группы под эгидой Hybe становятся все популярнее, кроме того, они добавили мировых артистов,

– отметил Джина Ан, аналитик из eBest Investment & Securities Co.