За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Бан Сі-хьока зросли до 3,2 мільярда доларів. Це сталося після того, як Hybe Co., раніше відома як Big Hit Entertainment, подорожчала на 131% з моменту публічного розміщення своїх акцій на біржі у Південній Кореї в жовтні. На момент розміщення IPO капітал бізнесмена оцінювали у 1,5 мільярда доларів.

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Бізнес-ангел гурту BTS подвоїв свій капітал

Такий успіх – доказ популярності гурту BTS, який випустив один з найуспішніших альбомів у стилі K-pop всіх часів. Крім того, у квітні Hybe оголосила про придбання компанії, яка співпрацює з такими світовими знаменитостями, як Джастін Бібер та Аріана Гранде. Ця угода – це вагомий привід для оптимізму у контексті глобальних амбіцій Hybe.

Hybe вдалося залучити на свою сторону інших гравців в сфері розваг. Це допомогло переконати інвесторів, що бізнес буде успішним,

– заявив Сонхо Пак, аналітик з сеульської компанії Yuanta Securities Co.

Бан Сі-хьок є власником 34% активів Hybe. Бізнесмен, який також відомий у Південній Кореї як "Hitman", цього місяця покинув пост генерального директора компанії, щоб зосередитися на завданнях голови ради директорів. Проте, він й надалі буде курувати музичне виробництво.

Акції Hybe зростають у ціні / Інфографіка Bloomberg

Вихід на глобальний ринок

Hybe придбала американську медіагрупу Ithaca Holdings за 1,05 мільярда доларів. Після підписання угоди очільник Ithaca Скутер Браун став одним із топменеджерів Hybe America. Відомо, що Брауну належить 1% активів Hybe, вартістю 124,8 мільйона доларів. 20-річні учасники BTS володіють однаковими пакети акцій на суму 18,5 мільйона доларів кожен. Джастіну Біберу та Аріані Гранде належать цінні папери, які коштують по 14,5 мільйона доларів.

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Я у захваті від потенціалу цього альянсу. Знімаю капелюх перед командами. Ми отримуємо підтримку з усіх сторін,

– сказав Джастін Бібер після підписання угоди.

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У 2020 році Hybe повідомила, що саме гурт BTS приніс 88% доходу протягом перших шести місяців. На думку одного аналітика, компанії потрібно знайти "наступних BTS", але вона вже робить кроки, щоб вийти за рамки бойз-бенду.

Компанія рухається в напрямку мінімізації своєї залежності від BTS. Інші чоловічі групи під егідою Hybe стають все популярнішими, крім того, вони додали світових артистів,

– зазначив Джина Ан, аналітик з eBest Investment & Securities Co.

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