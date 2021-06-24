Прежде всего уже необходимо выбрать инструмент, в который действительно стоит вложить деньги, д алее – правильный момент для входа на рынок и совершения сделки. К счастью, в современном мире есть немало опций, которые помогают более рационально распоряжаться временем. Одна из них – готовые инвестиционные идеи.

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Эффективные помощники

И в инвесторов, и у опытных трейдеров могут возникнуть проблемы с поиском интересных и выгодных активов. Кроме того, часто довольно сложно определить, когда следует начинать инвестировать, а в какой момент лучше выйти из активов. Здесь на помощь приходят крупные финансовые компании, которые предлагают своим клиентам готовые инвестиционные идеи. Таким образом, трейдер может не тратить время для самостоятельного анализа рынка и поиска выгодных вариантов. Дополнительным преимуществом такой услуги является возможность сконцентрироваться на получении прибыли, вместо того, чтобы разбираться в особенностях различных активов.

Подобный сервис предлагает и компания Forex Club , которая с 1997 года помогает трейдерам зарабатывать на акциях, валютах, фондовых индексах, криптовалютах, энергоносителях и тому подобное. В компании работают специалисты с многолетним опытом успешных инвестиций, которые регулярно анализируют динамику рынка и могут подбирать для трейдеров лучшие инвестиционные решения.

Активы на любой вкус

Инвестиционные идеи от Forex Club охватывают широкий спектр финансовых активов: фондовые индексы, сырье, драгоценные металлы, акции ведущих мировых компаний. Таким образом, каждый трейдер сможет выбрать тот актив, который он считает выгодным. Например, этим летом компания предлагает инвестировать деньги в фондовый индекс DAX, показывающий динамику котировок крупнейших компаний Германии . За последние 30 лет индекс DAX со второй половины мая и до конца июля традиционно демонстрирует уверенную положительную динамику. Эксперты также советуют обратить внимание на следующие инвестиционные идеи:

фондовый рынок США,

масло,

валюты,

энергоносители.

Компания Forex Club предлагает клиентам готовые инвестиционные идеи / Фото Unsplash

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Как получить инвестиционную идею

Получить доступ к одной из готовых инвестиционных идей от Forex Club очень просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в торговом терминале Libertex . Следующий шаг – избрание инвестиционной идеи. Далее необходимо подать заявку на подключение к ней. Это можно сделать с помощью персонального менеджера. После обработки запроса клиент получит по электронной почте подробную информацию об инвестиционной идее:

фундаментальное и техническое обоснование сделки,

точки входа и выхода,

срок актуальности инвестиционной идеи,

предполагаемая доходность,

уровень рисков.

Обратившись к Forex Club, трейдер получит готовую и прибыльную идею с приемлемым уровнем риска. Доход и риск также будут зависеть от стратегии, которую выберет инвестор, – консервативной, умеренной или агрессивной.