Пичаи рассказал, что тоже хотел бы увидеть Землю из космоса. Заявление главы Google прозвучало в рамках интервью BBC , в котором он назвал искусственный интеллект "самой глубокой технологией, которую человечество когда-нибудь разработает и над которой будет работать".

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Глава Google завидует Джеффу Безосу

Основатель Amazon и его брат Марк Безос намерены совершить полет в космос на корабле New Shepard, который создала компания Джеффа по исследованию космоса Blue Origin. Торги за одно из шести мест на корабле, участие в которых приняли почти 6 тысяч людей из 143 стран , достигли почти 30 миллионов долларов. Полет запланирован на 20 июля.

По данным Bloomberg Billionaires Index , состояние Джеффа Безоса оценивают в 213 миллиардов долларов.

11-минутная поездка New Shepard – это первый запланированный космический туристический полет компании Blue Origin. За время полета капсула преодолеет высоту 100 километров над уровнем моря. Джефф Безос создал Blue Origin в 2000 году. В интервью 2018 года бизнесмен заявил, что это "самая важная работа" в его жизни.

Пичуи также рассказал насколько часто он общается со своим главным конкурентом, основателем Facebook Марком Цукербергом . По его словам, нет никакой периодичности, они говорят только, когда возникает такая необходимость. Кроме того, он предупредил об угрозе для свободы в Интернете.

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