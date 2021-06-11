Для 56-летнего миллиардера, это событие стало кульминацией многолетней борьбы в ипотечном бизнесе, который славится огромной конкуренции.

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Путь от кассира до влиятельного игрока в ипотечном бизнесе

Родители миллиардера переехали в США в начале 1970-х с целью вырастить троих своих детей именно в этой стране, отказавшись от комфортных условий жизни в Тайване. Се помогал своим родным по решению всех финансовых вопросов, от приобретения машины до получения ипотеки, поскольку они не знали английского языка.

Я защищал своих родителей с восьми лет. Я стал их советником, я стал их кредитным специалистом, я стал их переводчиком,

– рассказал предприниматель.

По его мнению, этот опыт помог ему воспитать в себе стойкость и решительность, необходимые для того, чтобы сойтись лицом к лицу с одним из крупнейших банков Уолл-стрит в одном из самых жестоких уголков финансов.

Отец Се со временем смог открыть свой винный магазин. Будущий миллиардер начал свой профессиональный путь, как кассир в этом заведении. 42 года назад он даже пережил вооруженное нападение грабителя на детище его семьи. Се считает, что несколько минут в страхе за свою жизнь дали ему один из важнейших уроков в его карьере: умение противостоять дискриминации и враждебности, с которыми он позже столкнется, ворвавшись в финансовую индустрию США.

История успеха Энтони Се / Фото Getty Images

В отличие от многих миллиардеров, которые заработали свои богатства в Кремниевой долине после окончания элитных колледжей США, Энтони Се учился в Калифорнийском государственном университете и никогда не имел доступа к высшим эшелонам технологического мира.

Его финансовая карьера началась с работы кредитным специалистом в небольшой ипотечной компании. После четырех лет работы в этой сфере, Се понял, что бизнес имеет гораздо больший потенциал, чем считали владельцы компании. Поэтому он решил выкупить у них фирму. Став у руля, бизнесмен отказался от печатных машинок и факсов, активно расширил свою деятельность в Интернете и переименовал компанию в LoansDirect.com.

Я просто чувствовал, что могу сделать это лучше. Я не знал, какими были мои навыки, я просто чувствовал себя уверенно, я чувствовал себя конкурентоспособным. У меня была отличная трудовая этика,

– признался предприниматель.

Это стало началом его пути к званию одного из самых успешных предпринимателей в ипотечной индустрии. После продажи LoansDirect.com компании E Trade Financial Corp. в 2001 году он основал HomeLoanCenter.com, первую онлайн-платформу, которая предлагает полный набор ипотечных продуктов во всех 50 штатах.

Ипотечный бум

Мощным импульсом для бизнеса Энтони Се стала пандемия коронавируса. Его компания LoanDepot. пережила самый успешный год в своей истории. Все потому, что Федеральная резервная система США снизила процентные ставки до почти до нуля, превратив сектор ипотечное кредитование в один из главных бенефициаров кризиса.

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Сейчас главным вопросом остается, удастся ли компании и в дальнейшем развиваться такими же темпами. Ценные бумаги LoanDepot подешевели более чем вдвое от максимальной цены, достигнутой вскоре после листинга. По данным Yahoo! Finance, по состоянию на 11 июня акции компании торгуются на бирже на уровне 13,67 доллара за актив. Рыночная капитализация компании составляет чуть больше 4 миллиардов долларов.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index , состояние Се оценивают примерно в 2 миллиарда долларов.

Перспективы ипотечного бизнеса начали рассеиваться, поскольку только 35% потребителей считают, что сейчас удачное время для приобретения жилья. Еще одним фактором, который может негативно повлиять на этот сектор, является инфляция. В начале прошлого года компания провела долгожданное первичное размещение акций. Хотя чистая выручка от листинга составил почти 62 миллиона долларов – это небольшая часть от первоначальной финансовой цели – еще 200 миллионов долларов были распределены между акционерами и инвесторами. Эти средства они получили примерно через месяц в виде дивидендов с долгового фонда.

Стоимость акций LoanDepot с 2020 года / Инфографика Yahoo! Finance