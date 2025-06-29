Как банки Украины несмотря на войну совершенствуются

Как рассказывает Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса", передает 24 Канал, финансовая система Украины не только выдержала удары войны, но еще и продолжает совершенствоваться. Среди результатов есть то, что капитал банков уже вырос и имеет запас.

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Самое интересное то, что в Украине уже более 75% необходимых требований Евросоюза к банковскому надзору выполнено, в частности по некоторым категориям, например сфера покрытия операционного риска, украинский подход даже жестче, чем в Евросоюзе.

Кроме того, после того, как государство повысило налог на прибыль до 50%, банки смогли сохранить значительный капитал и запас прочности.

Какая структура капитала действует в Украине

Известно, что с 5 августа прошлого года в Украине действует новая трехуровневая структура капитала: основной капитал первого уровня, дополнительный капитал первого уровня и капитал второго уровня.

Это не просто структурное изменение – это инструмент быстрого реагирования на кризисы. Сегодня 97,75% регулятивного капитала – это качественный капитал, что может немедленно поглощать убытки,

– говорит госпожа Диляра.

Поэтому, планируется до 2026 года сделать еще несколько шагов в направлении гармонизации требований по капиталу на требования Евросоюза. Речь идет о таких новациях:

Сентябрь 2025 года: новый норматив – коэффициент левериджа (LR), который оценивает капитал в отношении ко всем активам банка без взвешивания на риск;

новый норматив – коэффициент левериджа (LR), который оценивает капитал в отношении ко всем активам банка без взвешивания на риск; Март 2026 года: заработают нормативы для покрытия рисков, связанных с операциями на финансовых рынках (ценные бумаги, иностранная валюта внебиржевые деривативы и т.д.);

заработают нормативы для покрытия рисков, связанных с операциями на финансовых рынках (ценные бумаги, иностранная валюта внебиржевые деривативы и т.д.); Август 2026 год: обновится подход к оценке кредитного риска, что будет базироваться на международных рейтингах;

обновится подход к оценке кредитного риска, что будет базироваться на международных рейтингах; Внедрение буферов капитала – банки будут иметь дополнительный запас на случай кризисов.

В случае соблюдения запланированных сроков внедрения вышеперечисленных новаций, в Украине уже в 2026 году появляется шанс приблизиться к прохождению оценки эквивалентности наших регуляторных норм к банкам и нормам ЕС. Это предпосылка свободной работы украинских банков на рынке ЕС,

– заявляет Мустафаева.

Оценка эквивалентности, которую проводит Европейский банковский орган (EBA) и утверждает Еврокомиссия, в перспективе откроет украинским банкам доступ к работе на европейском рынке.

Кроме того, европейские банки смогут инвестировать в свои дочерние компании в Украине без создания дополнительных резервов, что существенно упростит приход иностранного капитала в Украину.