Теперь и в этом регионе работают мобильные отделения: Ощадбанк сообщил об изменениях
- Ощадбанк запустил мобильные отделения на Полтавщине для обслуживания громад без стационарных отделений.
- Мобильные банковские отделения предоставляют услуги по получению пенсий, социальных выплат, открытие счетов, депозитов, денежных переводов, оплаты коммунальных услуг, перевыпуска карт и обмена валют.
Ощадбанк расширил свои возможности. Теперь мобильные отделения работают и на Полтавщине. В частности, в тех громадах, которые не имеют стационарных подразделений этого банка.
Как теперь расширились услуги Ощадбанка?
В указанных общинах будет работать именно мобильный банк, сообщает Ощадбанк.
Нужно понимать, что это, фактически, обычное отделение на колесах. Такие автомобили:
- полностью бронированные, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
- оборудованы спутниковой связью и автономным питанием.
Мобильное подразделение позволяет государственному банку быть рядом с общинами, обеспечивая стабильность и доступ к финансовой инфраструктуре даже в самых отдаленных населенных пунктах
Какие услуги теперь будут доступны гражданам, благодаря мобильному банку:
- получение пенсий и социальных выплат;
- получение разного рода денежной помощи;
- открытие счетов;
- открытие депозитов;
- осуществление денежных переводов;
- оплата коммуналки;
- перевыпуск карточек;
- обмен валют.
Как выглядит мобильный банк "Ощадбанка" / Фото "Ощадбанк"
Наша цель – чтобы базовые финансовые услуги были доступны людям там, где они живут. Сегодня в Полтаве и области работает 45 отделений Ощадбанка, и одновременно мы дополняем стационарную сеть мобильным форматом, чтобы быть еще ближе к людям,
– отмечает Тютюн.
Как "Укрпочта" заменяет украинские банки?
"Укрпочта" предоставляет банковские услуги во многих регионах Украины вместо банков. В частности, недавно возможность безналичной оплаты была реализована везде, в том числе – у фронта, сообщает Смелянский.
С 1 мая 2026 года, впервые в истории независимой Украины, оплата банковскими картами стала доступной в 100% населенных пунктов Украины. Да-да – даже там, где живет 3 человека в селе, или у линии фронта, при условии наличия связи.
Как известно, передвижные отделения "Укрпочты" охватывают почти 25 тысяч населенных пунктов. Ведь работают сейчас – 1 850 мобильных отделений. Интересно, что этот проект реализуется без привлечения грантовых средств.
И это только пока у нас нет собственного банка. Как только появится "Укрпочта.Банк", пользоваться банковскими карточками будет возможно даже в режиме офлайн. Думаю, намек все поняли,
– указывал Смелянский.
Заметим, проект "Укрпочта.Банк" еще не реализован. В частности, учреждение пока не может получить банковскую лицензию.
Что известно об услуге мобильных банков от Ощадбанка?
Постоянного графика выездов мобильных банковских отделений нет. Он формируется представителями Ощадбанка совместно с местными властями.
По состоянию на сейчас, мобильные подразделения Ощадбанка уже работают в 13 областях Украины. В том числе и в регионах, считающихся прифронтовыми.