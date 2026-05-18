Як тепер розширились послуги Ощадбанку?
У вказаних громадах працюватиме саме мобільний банк, повідомляє Ощадбанк.
Потрібно розуміти, що це, фактично, звичайне відділення на колесах. Такі автомобілі:
- повністю броньовані, аби забезпечувати максимальну безпеку;
- обладнані супутниковим зв'язком та автономним живленням.
Мобільний підрозділ дозволяє державному банку бути поруч із громадами, забезпечуючи стабільність та доступ до фінансової інфраструктури навіть у найвіддаленіших населених пунктах
Які послуги тепер будуть доступні громадянам, завдяки мобільному банку:
- отримання пенсій та соціальних виплат;
- отримання різного роду грошової допомоги;
- відкриття рахунків;
- відкриття депозитів;
- здійснення грошових переказів;
- оплата комуналки;
- перевипуск карток;
- обмін валют.
Як виглядає мобільний банк "Ощадбанку" / Фото "Ощадбанк"
Наша мета – щоб базові фінансові послуги були доступні людям там, де вони живуть. Сьогодні в Полтаві та області працює 45 відділень Ощадбанку, і водночас ми доповнюємо стаціонарну мережу мобільним форматом, щоб бути ще ближчими до людей,
– наголошує Тютюн.
Як "Укрпошта" замінює українські банки?
"Укрпошта"надає банківські послуги у багатьох регіонах України замість банків. Зокрема, нещодавно можливість безготівкової оплати була реалізована всюди, у тому числі – біля фронту, повідомляє Смілянський.
З 1 травня 2026 року, вперше в історії незалежної України, оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так – навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв'язку.
Як відомо, пересувні відділення "Укрпошти" охоплюють майже 25 тисяч населених пунктів. Адже працюють наразі – 1 850 мобільних відділень. Цікаво, що цей проєкт реалізується без залучення грантових коштів.
І це лише поки в нас немає власного банку. Як тільки з'явиться "Укрпошта.Банк", користуватися банківськими картками буде можливо навіть в режимі офлайн. Думаю, натяк всі зрозуміли,
– вказував Смілянський.
Зауважимо, проєкт "Укрпошта.Банк" ще не реалізовано. Зокрема, установа поки не може отримати банківську ліцензію.
Що відомо про послугу мобільних банків від Ощадбанку?
Сталого графіка виїздів мобільних банківських відділень немає. Він формується представниками Ощадбанку спільно з місцевою владою.
Станом на зараз, мобільні підрозділи Ощадбанку вже працюють у 13 областях України. Зокрема і в регіонах, що вважаються прифронтовими.