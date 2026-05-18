Як тепер розширились послуги Ощадбанку?

У вказаних громадах працюватиме саме мобільний банк, повідомляє Ощадбанк.

Читайте також Долар подорожчає з нового тижня – який офіційний курс встановили на 18 травня

Потрібно розуміти, що це, фактично, звичайне відділення на колесах. Такі автомобілі:

повністю броньовані, аби забезпечувати максимальну безпеку;

обладнані супутниковим зв'язком та автономним живленням.

Антон Тютюн Заступник голови правління Ощадбанку Мобільний підрозділ дозволяє державному банку бути поруч із громадами, забезпечуючи стабільність та доступ до фінансової інфраструктури навіть у найвіддаленіших населених пунктах

Які послуги тепер будуть доступні громадянам, завдяки мобільному банку:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

отримання пенсій та соціальних виплат;

отримання різного роду грошової допомоги;

відкриття рахунків;

відкриття депозитів;

здійснення грошових переказів;

оплата комуналки;

перевипуск карток;

обмін валют.



Як виглядає мобільний банк "Ощадбанку" / Фото "Ощадбанк"

Наша мета – щоб базові фінансові послуги були доступні людям там, де вони живуть. Сьогодні в Полтаві та області працює 45 відділень Ощадбанку, і водночас ми доповнюємо стаціонарну мережу мобільним форматом, щоб бути ще ближчими до людей,

– наголошує Тютюн.

Як "Укрпошта" замінює українські банки?

"Укрпошта"надає банківські послуги у багатьох регіонах України замість банків. Зокрема, нещодавно можливість безготівкової оплати була реалізована всюди, у тому числі – біля фронту, повідомляє Смілянський.

Ігор Смілянський Генеральний директор "Укрпошти" З 1 травня 2026 року, вперше в історії незалежної України, оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Так-так – навіть там, де живе 3 людини в селі, або біля лінії фронту, за умови наявності зв'язку.

Як відомо, пересувні відділення "Укрпошти" охоплюють майже 25 тисяч населених пунктів. Адже працюють наразі – 1 850 мобільних відділень. Цікаво, що цей проєкт реалізується без залучення грантових коштів.

І це лише поки в нас немає власного банку. Як тільки з'явиться "Укрпошта.Банк", користуватися банківськими картками буде можливо навіть в режимі офлайн. Думаю, натяк всі зрозуміли,

– вказував Смілянський.

Зауважимо, проєкт "Укрпошта.Банк" ще не реалізовано. Зокрема, установа поки не може отримати банківську ліцензію.

Що відомо про послугу мобільних банків від Ощадбанку?