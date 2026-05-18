Как теперь расширились услуги Ощадбанка?

В указанных общинах будет работать именно мобильный банк, сообщает Ощадбанк.

Нужно понимать, что это, фактически, обычное отделение на колесах. Такие автомобили:

полностью бронированные, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;

оборудованы спутниковой связью и автономным питанием.

Антон Тютюн Заместитель председателя правления Ощадбанка Мобильное подразделение позволяет государственному банку быть рядом с общинами, обеспечивая стабильность и доступ к финансовой инфраструктуре даже в самых отдаленных населенных пунктах

Какие услуги теперь будут доступны гражданам, благодаря мобильному банку:

получение пенсий и социальных выплат;

получение разного рода денежной помощи;

открытие счетов;

открытие депозитов;

осуществление денежных переводов;

оплата коммуналки;

перевыпуск карточек;

обмен валют.



Как выглядит мобильный банк "Ощадбанка" / Фото "Ощадбанк"

Наша цель – чтобы базовые финансовые услуги были доступны людям там, где они живут. Сегодня в Полтаве и области работает 45 отделений Ощадбанка, и одновременно мы дополняем стационарную сеть мобильным форматом, чтобы быть еще ближе к людям,

– отмечает Тютюн.

Как "Укрпочта" заменяет украинские банки?

"Укрпочта" предоставляет банковские услуги во многих регионах Украины вместо банков. В частности, недавно возможность безналичной оплаты была реализована везде, в том числе – у фронта, сообщает Смелянский.

Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" С 1 мая 2026 года, впервые в истории независимой Украины, оплата банковскими картами стала доступной в 100% населенных пунктов Украины. Да-да – даже там, где живет 3 человека в селе, или у линии фронта, при условии наличия связи.

Как известно, передвижные отделения "Укрпочты" охватывают почти 25 тысяч населенных пунктов. Ведь работают сейчас – 1 850 мобильных отделений. Интересно, что этот проект реализуется без привлечения грантовых средств.

И это только пока у нас нет собственного банка. Как только появится "Укрпочта.Банк", пользоваться банковскими карточками будет возможно даже в режиме офлайн. Думаю, намек все поняли,

– указывал Смелянский.

Заметим, проект "Укрпочта.Банк" еще не реализован. В частности, учреждение пока не может получить банковскую лицензию.

