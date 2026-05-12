Какие именно изменения внедрила "Укрпочта" для украинцев?

Безналичная оплата теперь действует даже в населенных пунктах возле фронта, сообщил Смелянский.

Игорь Смелянский Генеральный директор "Укрпочты" С 1 мая 2026 года, впервые в истории независимой Украины, оплата банковскими картами стала доступной в 100% населенных пунктов Украины. Да-да – даже там, где живет 3 человека в селе, или у линии фронта, при условии наличия связи.

Как говорит Смелянский, такую инициативу удалось реализовать именно благодаря работе передвижных отделений "Укрпочты". Ведь они оснащенные POS-терминалами.

Статистика показывает, что:

сеть охватывает в целом примерно 25 тысяч населенных пунктов;

в работе находится почти – 1 850 мобильных отделений.

Интересно! По словам Смелянского, этот проект "Укрпочта" смогла реализовать самостоятельно. То есть, без привлечения бюджетных или грантовых средств.

И это только пока у нас нет собственного банка. Как только появится "Укрпочта.Банк", пользоваться банковскими карточками будет возможно даже в режиме офлайн. Думаю, намек все поняли,

– подытожил Смелянский.

Когда заработает "Укрпочта.Банк"?

НБУ и "Укрпочта" продолжают конфликтовать. Их отношения обострились после заявления Смелянского о намерении создать банк. В частности, еще в марте 2026 года НБУ оштрафовал "Укрпочту", сообщил регулятор.

Штраф наложен за нарушение требований законодательства Украины, регулирующего деятельность на платежном рынке, в связи с непредставлением обществом в Национальный банк информации / документов и/или их копий, что запрашивались в соответствии с установленными Национальным банком требованиями в установленные сроки,

– говорится в сообщении регулятора.

В то же время Смелянский настаивает, что проект "Укрпочта.Банк" продолжат реализовывать. Сейчас почта только планирует подать заявку на получение банковской лицензии.

