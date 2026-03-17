"Нет нефти – нет денег": почему Орбан снова давит на Украину

Премьер-министр Венгрии заявляет, что несмотря на "шаг на встречу" от Украины, изменений по финасированию не будет. По его словам, венгры ждут, пока поставки нефти через "Дружбу" полноценно восстановят.

Продолжит ли Венгрия ограничения финансовой помощи для Украины?

О том, почему страна не изменила позицию по поддержке, говорится в сообщении Виктора Орбана.

Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит финансовых решений по Украине без возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Накануне Украина согласилась на предложение ЕС по привлечению финансов и экспертов для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через указанный трубопровод.

Если нет нефти, нет денег. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной,

– сказал Орбан.

Так политик прокомментировал разговор с председателем Европейского Совета Антониу Коштой, премьер-министром Словакии Робертом Фицо и определил "результаты".

В то же время Виктор Орбан обвинил украинцев, в том, что не приняли венгерскую команду экспертов для осмотра "Дружбы".

Они не соглашаются и даже открыто заявляют, что не намерены передавать дешевую российскую нефть в Венгрию,

– добавил политик.

В частности он определил такие действия Украины, как повод вмешаться в избирательный процесс Венгрии в пользу оппозиционной партии "Тиса".