Что делать, если подозреваешь, что валюта поддельная?
Если вы подозреваете, что валюта поддельная, можно ее проверить несколькими способами, сообщает НБУ.
Для самостоятельной проверки стоит:
- прощупать банкноту (бумага из которой изготавливаются купюры, плотная);
- рассмотреть купюру под светом и разными углами (осмотрите, присутствуют ли на ней защитные элементы).
Заметим, что сейчас существует 2 серии евро:
- Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.
- Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Вторая серия получила название "Европа" именно из-за ее оформления. Она имеет инновационные элементы защиты, что лучше защищают валюту от подделок, сообщает ЕЦБ.
В случае возникновения сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку,
– указывает регулятор.
Проверка банкнот на предмет подделки бесплатная. В то же время от результатов экспертизы зависит конечный результат:
- Если банкнота не поддельная, вам ее вернут после проверки. Причем, на определение не влияет, является ли эта купюра изношенной.
- А в случае, когда банкноту признают поддельной, ее изымают. Более того, она передается в правоохранительные органы для проведения расследования.
Что важно знать о евро в 2026 году?
В 2019 году приняли решение вывести из обращения 500 евро. Дело в том, что именно эту банкноту часто подделывали. Она даже не вошла во вторую серию евровалюты. Сейчас купюру 500 евро можно использовать для расчетов, а также – обменять.
На результат обмена валюты влияет в первую очередь состояние банкнот. Купюры с небольшим повреждениями обмениваются без ограничений. А вот банкноты с признаками значительного износа отдаются на инкассо.