Валюта дорожает перед выходными: какой официальный курс на 10 апреля установил Нацбанк

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 10 апреля. В конце рабочей недели и доллар, и евро подорожали.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 9 апреля торгуется по 43,37 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 12 копеек против 8 апреля. Официальный курс евро составляет 50,75 гривны, следовательно его цена выросла на 48 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 10 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,46 гривны (+9 копеек);

евро – 50,79 гривны (+4 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 9 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,20 гривны , а продажа – по 43,73 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,49 гривны , а продажа – по 43,60 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,70 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 9 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны , а продажа – по 51,16 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 50,91 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,43 гривны, а продажа – по 50,01 гривны.

