Валюта дорожает перед выходными: какой официальный курс на 10 апреля установил Нацбанк
Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 10 апреля. В конце рабочей недели и доллар, и евро подорожали.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 9 апреля торгуется по 43,37 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 12 копеек против 8 апреля. Официальный курс евро составляет 50,75 гривны, следовательно его цена выросла на 48 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 10 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 43,46 гривны (+9 копеек);
- евро – 50,79 гривны (+4 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 9 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,20 гривны, а продажа – по 43,73 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,49 гривны, а продажа – по 43,60 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,70 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 9 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны, а продажа – по 51,16 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 50,91 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,43 гривны, а продажа – по 50,01 гривны.
Какая ситуация на валютном рынке перед Пасхой?
Для 24 Канала Тарас Лесовой объяснял, что несмотря на праздники ажиотажа на рынке валюты нет. Правда, кто-то достает валютные сбережения и на них готовится к Пасхе.
Поэтому, в обменниках цена на покупку доллара может опуститься до 43,5 – 43,75 гривны. Эксперт называет такие изменения "пасхальным эффектом". Связаны они с тем, что предложение валюты превысит спрос.
В частности Лесовой добавил, что Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на рынке. А резких изменений быть не должно.