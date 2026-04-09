Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 9 апреля торгуется по 43,37 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 12 копеек против 8 апреля. Официальный курс евро составляет 50,75 гривны, следовательно его цена выросла на 48 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 10 апреля курс валют будет таким:

  • доллар – 43,46 гривны (+9 копеек);
  • евро – 50,79 гривны (+4 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 9 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,20 гривны, а продажа – по 43,73 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 43,49 гривны, а продажа – по 43,60 гривны;
  • в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,70 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 9 апреля был таким:

  • в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны, а продажа – по 51,16 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 50,91 гривны;
  • в обменниках – покупка в среднем была по 50,43 гривны, а продажа – по 50,01 гривны.

Какая ситуация на валютном рынке перед Пасхой?

  • Для 24 Канала Тарас Лесовой объяснял, что несмотря на праздники ажиотажа на рынке валюты нет. Правда, кто-то достает валютные сбережения и на них готовится к Пасхе.

  • Поэтому, в обменниках цена на покупку доллара может опуститься до 43,5 – 43,75 гривны. Эксперт называет такие изменения "пасхальным эффектом". Связаны они с тем, что предложение валюты превысит спрос.

  • В частности Лесовой добавил, что Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на рынке. А резких изменений быть не должно.